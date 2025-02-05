OLENA USENKO завершує свій проєкт відвертістю: «Бути музою небезпечно».

OLENA USENKO знайшла свою музу та йде з проєкту! Хто вона? Щиро про почуття у пісні «Муза».

Olena Usenko презентує новий трек «Муза», що став завершальною крапкою її сольного проєкту.

Ця пісня – глибока емоційна історія про перетин кордону між коханням і одержимим захопленням. Це гра на межі божевілля, коли любов стає небезпечною, але водночас залишається поетично надихаючою. Вона про готовність віддати все, що маєш, навіть пожертвувати собою, аби тільки бути поруч.

«Муза» – про почуття, які виходять за межі звичайного кохання. Це той момент, коли закоханість перетворюється на одержимість. Хочеться звернути гори та віддати все заради щастя «музи». Це незрозуміло-тонка межа між бажанням бути поруч і бажанням самому стати тією людиною. У пісні відчувається фізична та емоційна буря: серце рветься, тіло ломить, а думки стають хаотичними. Та чи кохання це?

Був момент, коли я дозволила собі розчинитися в людині, стираючи межі власного «я». Для мене вона була недосяжним трофеєм, який я прагнула привласнити. Наш зв’язок був настільки унікальним і надихаючим, що я була готова віддати все, аби лише на мить відчути присутність кохання. Мати музу – небезпечна гра. Її складно спіймати, а ще важче втримати, не втрачаючи себе. Тільки згодом я зрозуміла: якщо твоє «я» зникає в гонитві за кимось, то це вже не любов, а залежність, яка забирає більше, ніж дає, – розповідає Olena Usenko.

Трек «Муза» завершує важливий етап у творчій кар’єрі співачки. За час сольної роботи Олена створила низку композицій, які здобули любов слухачів і закріпили її місце в сучасній українській музиці й не лише. Але цей проєкт завершується, щоб поступитися місцем новому творчому формату.

Завершувати цей проєкт для мене непросто, але я відчуваю, що це правильний момент для змін. Усі ці роки я працювала над сольними треками, які стали частиною мого життя. Можу сказати, що я йду, але незабаром повернуся. Не одна. Всі подробиці ви зможете знайти у моїх соцмережах, – ділиться Олена.

Новий етап у творчості Олени обіцяє здивувати слухачів. Це буде нова ера виконавиці з новими сенсами, текстами та звучанням. Наразі триває робота над першим альбомом, і хоча вона поки що не розкриває деталей, натякає, що це буде новим ковтком повітря для українського року.