Співачка Ассоль стала SWOIIA та презентувала новий трек

24 серпня 2023 01:18 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Співачка Ассоль стала SWOIIA та презентувала новий трек

SWOIIA, відома раніше як юна Ассоль з її зворушливими піснями про перше кохання і всю його романтику.

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Певний час співачка не була готова ділитися з публікою своїми внутрішніми емоціями, але зараз вона повертається, бо їй є, що сказати світу.

Зараз кожен українець проживає цю війну і усе, що з нею пов'язане, 24/7. SWOIIA завжди співала душею, і наразі у своїй пісні «Сестра» вона розказує про своє захоплення неймовірними українськими жінками.

Пісня SWOIIA «Сестра» – це гімн-маніфест сильних українських жінок, які день за днем ідуть по життю й демонструють усьому світу свою міць і жіночність, яка, як виявилось, може бути просто сталевою. Про жінок, які можуть і вміють бути тендітними, жіночними, по справжньому кохати, але і водночас готові віддати своє життя за країну,

Із самісінького дитинства я точно знала, що хочу співати і дарувати світу свою творчість, – зізнається SWOIIA. – В якийсь момент я зрозуміла, що мені потрібно поставити усе на паузу та знайти себе. В моїй душі накопичувалися емоції, зберігались історії. І зараз, у цей складний період для нашої країни, мені хочеться піснею віддячити українкам! Наші жінки волонтерять, збирають мільйони гривень, лікують на фронті поранених, а іноді і самі беруть зброю до рук. Про силу і міць українських жінок можна говорити невпинно!

Кліп «Сестра» – це антологія історій звичайних українських жінок. Наших дружин та дочок, матерів та сестер, подруг чи просто сусідок по будинку. Ми зустрічаємо цих жінок кожен день, а в їхніх очах палає спектр емоцій – від люті до безумовної любові. Адже бути українською жінкою – це водночас збирати на дрони та броніки і бути жінкою та матір’ю. 

Режисер відео – відомий український кліпмейкер Віктор Скуратовський. У кліпі знялись українські жінки з емоційними і драматичними історіями. Ексвійськовослужбовиця та сексологиня Анастасія Матюшевська, військова бухгалтерка Яна Сергатюк, волонтерка, що шиє одяг для військових, Наталя Феночко, парамедикиня Катерина Галушка та прес-офіцерка ЗСУ Маргарита Рівчаченко. Кожна з них є взірцем жіночності та неймовірної сили і міці водночас.

Піснею «Сестра» SWOIIA хоче подякувати українським жінкам за усе, що вони роблять, та нагадати про те, яка неймовірна сила є в крові кожної із нас! І яким взірцем для усього світу зараз є українські жінки!

У мене зараз такий час, коли хочеться ділитися своєю творчістю, і  вже записано багато пісень для жінок і про жінок, про їхню силу та про їхню ніжність, про їхню сміливість та їхні тонкі почуття, про все, що відбувається в душі у кожної із нас. І я дуже хочу, щоб світ почув їх найскоріше! – коментує SWOIIA.

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