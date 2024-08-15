SWOIIA здивувала слухачів новим треком «На що надіявся»

15 серпня 2024 15:50 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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SWOIIA здивувала слухачів новим треком «На що надіявся»
SWOIIA здивувала слухачів новим треком «На що надіявся»
Пресслужба

SWOIIA презентувала новий трек «На що надіявся»

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Співачка SWOIIA, раніше відома як Ассоль, повертається з новим емоційним треком «На що надіявся». Ця пісня – продовження співпраці з відомим саунд-продюсером та свідчення еволюції музичного стилю співачки.

За останні кілька років SWOIIA пройшла значну трансформацію як артистка. Відома своєю проникливою лірикою та щирими піснями, вона зуміла зберегти своє місце у серцях слухачів, водночас відкриваючи нові горизонти у своїй творчості. Новий трек «На що надіявся» не став винятком.

«На що надіявся» – це емоційний маніфест про звільнення від болісних стосунків і пошуки внутрішньої міці. Пісня розповідає про шлях від розчарування до рішучості залишити минуле позаду та рухатися далі. Відчуваючи зраду та брехню, героїня знаходить в собі силу і свободу, вирішивши більше не повертатися до минулих стосунків, попри всі його обіцянки. 

Ця пісня для мене особлива. Вона відображає силу жінки, якій вдалося вирватися з токсичних стосунків. Про ту, яка знайшла ресурс, щоб все змінити, – каже SWOIIA.

Цей трек можна назвати новим етапом у творчості SWOIIA, адже співачка додала етноноток у вокалі, які гармонійно поєднуються з сучасним музичним аранжуванням, додаючи стилю цікавого звучання. 

Я завжди прагнула експериментувати з музикою і знайти нові шляхи вираження, щоб дивувати слухачів, – ділиться артистка.
 

Нагадаємо, що нещодавно артистка випустила трек «Пташка», який неабияк припав слухачам до душі. Понад 200 тисяч переглядів кліпу в YouTube та майже 3000 унікальних відеороликів у TikTok. Співачка сподівається, що її новий трек «На що надіявся» також залишить слід у серцях аудиторії.

Дуже хочу, щоб цю пісню не тільки слухали, а й почули, – зізнається SWOIIA.

Та не піснею єдиною. Співачка потішила своїх шанувальників і кліпом на трек «На що надіявся». Музичне відео візуально передає емоційну глибину пісні через серію мінімалістичних сцен. Події розгортаються у цікавих локаціях, де SWOIIA розкриває свій шлях, постаючи в різних образах, передаючи свою внутрішню трансформацію через силу та емоції.  Кульмінацією стає сцена, де вона рухається вперед, залишаючи все позаду, і виходить у світло з новою рішучістю.

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