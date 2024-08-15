SWOIIA здивувала слухачів новим треком «На що надіявся»
SWOIIA презентувала новий трек «На що надіявся»
За останні кілька років SWOIIA пройшла значну трансформацію як артистка. Відома своєю проникливою лірикою та щирими піснями, вона зуміла зберегти своє місце у серцях слухачів, водночас відкриваючи нові горизонти у своїй творчості. Новий трек «На що надіявся» не став винятком.
«На що надіявся» – це емоційний маніфест про звільнення від болісних стосунків і пошуки внутрішньої міці. Пісня розповідає про шлях від розчарування до рішучості залишити минуле позаду та рухатися далі. Відчуваючи зраду та брехню, героїня знаходить в собі силу і свободу, вирішивши більше не повертатися до минулих стосунків, попри всі його обіцянки.
Ця пісня для мене особлива. Вона відображає силу жінки, якій вдалося вирватися з токсичних стосунків. Про ту, яка знайшла ресурс, щоб все змінити, – каже SWOIIA.
Цей трек можна назвати новим етапом у творчості SWOIIA, адже співачка додала етноноток у вокалі, які гармонійно поєднуються з сучасним музичним аранжуванням, додаючи стилю цікавого звучання.
Я завжди прагнула експериментувати з музикою і знайти нові шляхи вираження, щоб дивувати слухачів, – ділиться артистка.
Нагадаємо, що нещодавно артистка випустила трек «Пташка», який неабияк припав слухачам до душі. Понад 200 тисяч переглядів кліпу в YouTube та майже 3000 унікальних відеороликів у TikTok. Співачка сподівається, що її новий трек «На що надіявся» також залишить слід у серцях аудиторії.
Дуже хочу, щоб цю пісню не тільки слухали, а й почули, – зізнається SWOIIA.
Та не піснею єдиною. Співачка потішила своїх шанувальників і кліпом на трек «На що надіявся». Музичне відео візуально передає емоційну глибину пісні через серію мінімалістичних сцен. Події розгортаються у цікавих локаціях, де SWOIIA розкриває свій шлях, постаючи в різних образах, передаючи свою внутрішню трансформацію через силу та емоції. Кульмінацією стає сцена, де вона рухається вперед, залишаючи все позаду, і виходить у світло з новою рішучістю.