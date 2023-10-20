Markus Riva випустив другий україномовний трек

20 жовтня 2023 13:00 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Markus Riva випустив другий україномовний трек
Markus Riva випустив другий україномовний трек
Пресслужба

Латвійський співак Markus Riva продовжує співати для українців

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У липні латвійський співак Markus Riva виразив підтримку та вдячність Україні через пісню «MADE in UA». Наприкінці липня артист приїхав до Києва, щоби підтримати та допомогти улюбленій країні, а також показати всьому світу, що не дивлячись на війну, в Україні продовжується життя та творчість. Ця подорож надихнула артиста випустити ще одну пісню українською мовою – «Алгоритм». 

Мій візит у літній та дорогий моєму серцю Київ, зустріч із сильними та життєрадісними українцями надихнули мене на ще один трек українською. Це мій другий трек, записаний українською мовою,– ділиться Маркус Ріва.

Пісня «Алгоритм» – другий сингл з майбутнього альбому «MADE IN UA».

«Алгоритм» – це експерeментальний трек для Маркуса Ріва, в якому він видозмінює напрямок своєї творчості. Артист продовжує робити танцювальну поп-музику у поєднанні з ліричними текстами про кохання та мелодійним виконанням. Але  звучання нового синглу – це новий напрямок та тренд у світовій музиці. Це повернення музичного стилю, що був актуальним 20 років тому.

Трек має дуже швидкий BPM – це показник ударів в секунду в музиці, що має сильну швидкість виконання чи відтворення музики. Наразі це світовий тренд, що започаткувався в Америці і швидко поширюється  Європою. Можна сказати, що я один з перших в Україні зробив поп-трек у дуже швидкому темпі навіть для танцювальної музики, – розповідає співак.

Разом із піснею співак презентує стильне та атмосферне денс-відео. Це поєднання чорно-білих кадрів, кадрів VHS та fashion-образів співака.

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музика Markus Riva Маркус Ріва

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