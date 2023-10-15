МастерШеф 12 сезон 8 випуск: хто покинув шоу 14.10.2023

15 жовтня 2023 16:15 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 12 сезон 8 випуск: хто покинув шоу 14.10.2023
МастерШеф 12 сезон: хто залишив проєкт у 8 випуску від 14.10.2023
Пресслужба каналу СТБ

14 жовтня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 8 випуск кулінарного шоу МастерШеф 12 сезон. Хто покинув шоу у 8 випуску МастерШеф 12 сезон від 14.10.2023 – читайте на сайті TV.UA.

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Аматори продовжують змагання за звання найкращого! На 8-му тижні на битву чорних фартухів шоу «МастерШеф 12 сезон» потрапили такі учасники: Роман Нестерчук, Олександр Козярчук, Іван Пєший, Оксана Шевченко, Микола Петровський та Мирослава Пекарюк.

В цей раз битва чорних була надважкою. По троє кухарів мали залізти в один халахуп, і так пересуватися по кухні протягом 1,5 години. Чорним фартухам треба було приготувати смачний та корисний десерт. Але мало того, що вони були обмежені халахупом, так на кухарів ще чекали всього одна раковина, одна плита, одна мініповерхня для нарізання продуктів і складання девайсів тощо. Найгірше з цим конкурсом впорався Іван. Саме тому у 8 випуску «МастерШеф 12 сезон» кухню проєкту залишив Іван Пєший.

Іван Пєший – учасник МастерШеф 12 сезон / Пресслужба каналу СТБ

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