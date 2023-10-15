МастерШеф 12 сезон 8 випуск від 14.10.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 8 випуску проєкту МастерШеф 12 сезон: тиждень розпочнеться для аматорів з найсолодшого конкурсу сезону, а також – з майстер-класу від Ольги Мартиновської! Суддя проєкту покаже, як приготувати базові цукерки. Але, звісно ж, не все так просто! На учасників чекатиме 200 цукерок з найрізноманітнішими смаками. Команди мають скуштувати будь-яку кількість цукерок та вгадати, які саме начинки в них. Скільки начинок куштуватимуть, стільки і мають повторити. Тут на учасників чекатимуть додаткові «але», адже якщо вони не вгадають смак і подадуть суддям цукерку, яка не сподобається їм за смаком, то отримують -1 бал! Чи впораються аматори? Дивіться онлайн МастерШеф 12 сезон 8 випуск від 14.10.2023.