МастерШеф 12 сезон 8 випуск від 14.10.2023 дивитися онлайн

15 жовтня 2023 10:56 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 12 сезон 8 випуск від 14.10.2023 дивитися онлайн
МастерШеф 12 сезон: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 14.10.2023)
Пресслужба каналу СТБ

14 жовтня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 8 випуск 12 сезону шоу МастерШеф. 8 випуск проєкту МастерШеф 12 сезон від 14.10.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 8 випуску проєкту МастерШеф 12 сезон: тиждень розпочнеться для аматорів з найсолодшого конкурсу сезону, а також – з майстер-класу від Ольги Мартиновської! Суддя проєкту покаже, як приготувати базові цукерки. Але, звісно ж, не все так просто! На учасників чекатиме 200 цукерок з найрізноманітнішими смаками. Команди мають скуштувати будь-яку кількість цукерок та вгадати, які саме начинки в них. Скільки начинок куштуватимуть, стільки і мають повторити. Тут на учасників чекатимуть додаткові «але», адже якщо вони не вгадають смак і подадуть суддям цукерку, яка не сподобається їм за смаком, то отримують -1 бал! Чи впораються аматори? Дивіться онлайн МастерШеф 12 сезон 8 випуск від 14.10.2023.

8 випуск шоу МастерШеф 12 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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