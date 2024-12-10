«VIP Тернопіль» та «ВІА Кіп'яток» презентують хіт «Майонез»

Команда «VIP Тернопіль» і гурт «ВІА Кіп'яток» підготували справжній подарунок для своїх шанувальників – новий гумористичний хіт «Майонез», який стане ідеальним супроводом святкових застіль.

Кліп на пісню – це гумористична історія святкового столу. У сюжеті розкривається знайома кожному історія: пара на дієті, але святкова атмосфера з олів'є, салатами з майонезом і холодцем розбиває всі плани. Веселі діалоги та кумедні сцени відображають українські традиції святкувань.

«Ми ж на дієті, але всі салати з майонезом,

Я на ваги знову залізу, і не бачу там прогресу...»

Режисером кліпу став ветеран війни Іоанн Зєнков, який з гумором і теплотою передав дух зимових свят, знайомий кожній українській родині.

Нагадаємо, що команда «VIP Тернопіль» постійно підтримує Збройні Сили України, а всі їхні концерти спрямовані на благодійність. Нещодавно вони повернулися з Америки, де під час благодійного туру зібрали кілька мільйонів гривень для ЗСУ. Ця пісня є продовженням їхньої місії – дарувати позитивні емоції, об’єднувати українців і нагадувати про цінність свят у найважчі часи, донатити та дякувати за свята ЗСУ.

«Майонез» уже доступний на всіх стрімінгових платформах, а кліп можна переглянути на офіційному YouTube-каналі «VIP Тернопіль». Цей реліз стане не тільки приводом для усмішок, а й частиною теплих сімейних традицій у зимові свята.