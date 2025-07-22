VIP Тернопіль презентують нову пісню та кліп «Медові» з поверненням Таньки і Володьки

VIP Тернопіль презентують нову пісню та кліп «Медові» з поверненням Таньки і Володьки

Танька знову сварить Володьку — тепер у кліпі «Медові».

11 липня гурт VIP Тернопіль презентував новий сингл і кліп «Медові» — пісню, що з гумором і впізнаваними життєвими моментами показує типові стосунки, в яких сварки — це не проблема, а норма.

У відео головні ролі виконують Таня Песик (Танька) та Тарас Стадницький (Володька) — персонажі, з якими глядачі асоціюють справжню народну комедію. Вони знову разом на екрані: цього разу — подружжя на прийомі у психолога. Вона його сварить, бо він постійно щось робить не так. А він мовчки приймає, бо любить. Інакше ці стосунки не працюють.

VIP Тернопіль презентують нову пісню та кліп «Медові» з поверненням Таньки і Володьки / Пресслужба

«Медові» — це історія про хлопця, який не тікає від «домашніх бурь». Бо для нього кохання — це не спокій, а постійна боротьба за увагу. З криком, ревнощами і побутовими сценами. Але щиро.

У кліпі також знялися Віктор Гевко та Михайло Бучковський — учасники гурту VIP Тернопіль, які органічно доповнюють сюжетну лінію своїми ролями.

Це вже восьмий офіційний реліз VIP Тернопіль. Їхні пісні «Весіллє», «Корпоратив», «Синя смужка» та «Малишка на Порші» стали невід’ємною частиною українських вечірок, корпоративів і TikTok-трендів, зібравши мільйони переглядів.

VIP Тернопіль презентують нову пісню та кліп «Медові» з поверненням Таньки і Володьки / Пресслужба

Над новим треком працювали Артем Велідчук і Дмитро Каліш, режисером кліпу став Іоанн Зенков, продюсер — Олег Захаров.

VIP Тернопіль — це також про відповідальність. Під час повномасштабної війни гурт зібрав понад 70 мільйонів гривень на допомогу армії, провів благодійні тури в США та Канаді та постійно виступає на підтримку ЗСУ.

Нагадаємо,