VIP Тернопіль презентують нову пісню та кліп «Медові» з поверненням Таньки і Володьки

22 липня 2025 22:00 Редакция
VIP Тернопіль презентують нову пісню та кліп «Медові» з поверненням Таньки і Володьки
VIP Тернопіль презентують нову пісню та кліп «Медові» з поверненням Таньки і Володьки
Пресслужба

Танька знову сварить Володьку — тепер у кліпі «Медові».

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11 липня гурт VIP Тернопіль презентував новий сингл і кліп «Медові» — пісню, що з гумором і впізнаваними життєвими моментами показує типові стосунки, в яких сварки — це не проблема, а норма.

У відео головні ролі виконують Таня Песик (Танька) та Тарас Стадницький (Володька) — персонажі, з якими глядачі асоціюють справжню народну комедію. Вони знову разом на екрані: цього разу — подружжя на прийомі у психолога. Вона його сварить, бо він постійно щось робить не так. А він мовчки приймає, бо любить. Інакше ці стосунки не працюють.

VIP Тернопіль презентують нову пісню та кліп «Медові» з поверненням Таньки і Володьки / Пресслужба

«Медові» — це історія про хлопця, який не тікає від «домашніх бурь». Бо для нього кохання — це не спокій, а постійна боротьба за увагу. З криком, ревнощами і побутовими сценами. Але щиро.

У кліпі також знялися Віктор Гевко та Михайло Бучковський — учасники гурту VIP Тернопіль, які органічно доповнюють сюжетну лінію своїми ролями.

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Це вже восьмий офіційний реліз VIP Тернопіль. Їхні пісні «Весіллє», «Корпоратив», «Синя смужка» та «Малишка на Порші» стали невід’ємною частиною українських вечірок, корпоративів і TikTok-трендів, зібравши мільйони переглядів.

VIP Тернопіль презентують нову пісню та кліп «Медові» з поверненням Таньки і Володьки / Пресслужба

Над новим треком працювали Артем Велідчук і Дмитро Каліш, режисером кліпу став Іоанн Зенков, продюсер — Олег Захаров.

VIP Тернопіль — це також про відповідальність. Під час повномасштабної війни гурт зібрав понад 70 мільйонів гривень на допомогу армії, провів благодійні тури в США та Канаді та постійно виступає на підтримку ЗСУ.

Нагадаємо, 

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