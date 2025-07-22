VIP Тернопіль презентують нову пісню та кліп «Медові» з поверненням Таньки і Володьки
Танька знову сварить Володьку — тепер у кліпі «Медові».
У відео головні ролі виконують Таня Песик (Танька) та Тарас Стадницький (Володька) — персонажі, з якими глядачі асоціюють справжню народну комедію. Вони знову разом на екрані: цього разу — подружжя на прийомі у психолога. Вона його сварить, бо він постійно щось робить не так. А він мовчки приймає, бо любить. Інакше ці стосунки не працюють.
«Медові» — це історія про хлопця, який не тікає від «домашніх бурь». Бо для нього кохання — це не спокій, а постійна боротьба за увагу. З криком, ревнощами і побутовими сценами. Але щиро.
У кліпі також знялися Віктор Гевко та Михайло Бучковський — учасники гурту VIP Тернопіль, які органічно доповнюють сюжетну лінію своїми ролями.
Над новим треком працювали Артем Велідчук і Дмитро Каліш, режисером кліпу став Іоанн Зенков, продюсер — Олег Захаров.
VIP Тернопіль — це також про відповідальність. Під час повномасштабної війни гурт зібрав понад 70 мільйонів гривень на допомогу армії, провів благодійні тури в США та Канаді та постійно виступає на підтримку ЗСУ.
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