«Враг народа (Доктор Стокманн)» — в театре русской драмы имени Леси Украинки

6 февраля 2020 16:44 Александр Кива
«Враг народа (Доктор Стокманн)» — в театре русской драмы имени Леси Украинки
«Враг народа (Доктор Стокманн)» — в театре русской драмы имени Леси Украинки

Как разнообразить вечер пятницы? Проведите его в театре!

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Театр русской драмы имени Леси Украинки в пятницу, 7 февраля, на 19:00 приглашает на спектакль «Враг народа (Доктор Стокманн)».

«Враг народа (Доктор Стокманн)» – драма по пьесе норвежского драматурга Генрика Ибсена.

На маленький курортный город в южной Норвегии обрушивается чрезвычайное происшествие: лечебная вода, на которой зиждется курорт, оказывается, заражена бактериями и непригодна к употреблению. Открытие делает курортный врач, доктор Стокманн (Александр Кобзарь), который намерен поделиться своим открытием с правлением курорта и общественностью, дабы совместными усилиями исправить положение дел. Но городские власти не в восторге от его смелых прогрессивных идей, идущих на благо общества, и с помощью манипулирования общественным сознанием склоняют «сплочённое большинство» городских обывателей на свою сторону. «Большинство никогда не бывает право!», - бросает смелый вызов доктор Стокманн.

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События, произошедшие более ста лет назад, в позапрошлом веке, не утрачивают своей актуальности и в наши дни.

«В этом произведении есть вещи, на которые необходимо особенно обратить внимание. Я имею в виду, что любая идея, доведенная до крайности, очень опасна! И опасно не только для самого человека, который это приводит, но и для окружающих. Я имею в виду, что даже самый искренний человек, полный добрых желаний, если идет ва-банк, то в этом есть опасность. … Доктор Стокманн — хороший человек, прекрасный семьянин, но все эти качества его не спасают. Он все-таки теряет и равновесие, и понимание того, что происходит. Он даже теряет те симпатии, которые завоевал у окружающих своей профессиональной деятельностью. Он теряет влияние на людей, которые его окружают, он теряет опору. В этом и есть сама опасность. Эту ошибку делают многие люди, которые одержимы какой-то идеей», – рассказывает о спектакле его постановщик – литовский режиссер Йонас Вайткус.

Детали:

  • 7 февраля, 19:00
  • «Враг народа (Доктор Стокманн)»
  • Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки
  • Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 5 (ст. метро «Театральная»)

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«Враг народа (Доктор Стокманн)» — в театре русской драмы имени Леси Украинки
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«Враг народа (Доктор Стокманн)» — в театре русской драмы имени Леси Украинки

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