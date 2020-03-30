28 кращих вистав Третього фестивалю-премії ГРА!

У Міжнародний день театру Національна спілка театральних діячів оприлюднила лонг-лист учасників третього Всеукраїнського театрального фестивалю-премії ГРА.

З 83 заявлених гравців експерти визначили 28 кращих. Саме вони продовжать боротьбу за національний театральний Оскар.

Засновником та організатором Фестивалю-Премії «ГРА» («GRA» («Great Real Art»)) є НСТДУ. «ГРА» проводиться на конкурсній основі один раз на рік за підсумками минулого календарного року. Цьогоріч театри представляють прем’єри, що вийшли у період з 1 січня по 31 грудня 2019 року. Участь у проєкті беруть професійні театральні колективи різних форм власності і форматів роботи.

Як зазначають організатори, активна участь театрів і стабільна висока кількість заявників цього року, а він вже від самого початку став непростим для українського театру, свідчить: фестиваль-премія ГРА має високий рівень довіри в театральному світі.

Богдан Струтинський Голова НСТДУ, н. а. України: «ГРА – це позитивна конкуренція, яка не роз’єднує, а навпаки об’єднує, зшиває театральну мапу України, підіймає театральне мистецтво на вищий рівень. ГРА сприяє створенню нових вистав, адже саме на це спрямована винагорода переможців. А ще це вихід на світовий рівень завдяки участі міжнародного журі».

За словами Б. Струтинського, наразі і Фестиваль-премія, і театри зіткнулися з рядом непростих викликів: «Поки ми справляємося. А от чи справиться з цим викликом влада, чи готова вона підтримувати сучасний український театр, чи складе вона цей іспит, ми дізнаємося дуже скоро. Культура – це базис нації, і дуже хочеться вірити, що у владних кабінетах це усвідомлять зараз, інакше може бути запізно».

Фестиваль-премія має чітко встановлені правила. На основі поданих від театрів заявок, Експертна рада вже сформувала лонг-лист з 28 учасників. Далі експерти подорожуватимуть Україною і переглянуть постановки наживо. На початку липня буде сформовано шорт-лист з 12 вистав. А у листопаді в Києві відбудеться фінальний етап: глядачі зможуть долучитися до фестивального руху і переглянути вистави-фіналісти на різних театральних майданчиках столиці. Завершальний акорд – оголошення переможців міжнародним журі.

Для того, аби фестиваль мав розвиток та щоб уникнути принципу роботи «по накатаному», організатори з року в рік вносять корективи щодо функціонування проєкту. Так, цьогоріч склад експертної ради було оновлено на 60%. До «старожилів» — Анни Липкивської, Ганни Веселовської, Світлани Максименко, Людмили Олтаржевської – доєдналися музикознавець, критик, журналіст Юлія Бентя; театрознавець, критик, педагог, психолог Ельвіра Загурська; театрознавець, педагог Олена Либо; хореограф, культуролог, режисер Віктор Рубан; театрознавець, журналіст, фахівець із PR Ольга Стельмашевська та журналіст, культуролог, куратор мистецьких програм, блогер Юлія Сущенко.

Анна Липківська театрознавець, кандидат мистецтвознавства, голова Експертної ради ГРИ зазначає, що цьогорічній лонг-лист ГРИ став результатом ледве не цілодобового онлайн-листування експертної ради – з двома турами голосувань та відеоконференціями.

«Це – 28 вистав з 9 міст України. Підтвердили свій авторитет визнані лідери – обидва Національні імені І. Франка (Київський та Івано-Франківський), Національна оперета, Молодий, Національні опери зі Львова, Одеси, Харкова, чернігівці, сумчани, одесити з Театру ім. В. Василька, кияни з Лівого берега, Дикого, Золотих воріт, Перший та «Люди і ляльки» зі Львова. З відкриттів – молода команда «Покоління Пепсі» (Печерськ), ProEnglish Theatre, інклюзивний проект полтавських лялькарів… Так, хотілося б більше нового – яскравого, гучного. Але, погодьтеся, час нині такий, що стабільність і еволюційний поступ – уже неабияке досягнення» — каже пані Анна.

Тож, лонг-лист театральних колективів, які продовжать ГРАти:

«За найкращу драматичну виставу»:

ГО «Креативний фонд імені Михайла Булгакова»/Київський академічний театр на Подолі – вистава «Зойчина квартира» ГО «Культура. Інновації. Майбутнє»/Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра – вистава «Альбатроси» Одеський академічний український музично-драматичний театр імені Василя Василька – вистава «ЕНЕЇДА XXI» Підприємство Національної спілки театральних діячів України «Будинок актора»/Київський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка – вистава «Верба» Сумський обласний академічний театр драми та музичної комедії імені М. С. Щепкіна – вистава «Пер Гюнт»

«За найкращу виставу камерної сцени»:

ProEnglish Theatre – вистава «AMORphine» ГО «Європейський Культурний Центр»/Київський академічний театр «Золоті ворота» – вистава «MIŁOŚĆ / ЛЮБОВ» ГО «Фестивальний центр «ЗОЛОТИЙ ДЮК»/Одеський академічний український музично-драматичний театр імені Василя Василька – вистава «Фантоми» Київський національний академічний Молодий театр – вистава «Ласкаво просимо до пекла» Київський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка – вистава «Лимерівна» Чернігівський обласний академічний український музично-драматичний театр імені Т.Г. Шевченка – вистава «Наймичка»

«За найкращу виставу для дітей»:

ГО «Інститут дослідження театру «Шостий поверх»/Дикий театр – вистава «Синя борода» Дитяча театральна школа м. Одеси/Київський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка – вистава «Снігова королева» Миколаївський академічний обласний театр ляльок – вистава «Мауглі» Перший академічний український театр для дітей та юнацтва – вистава «Аліса» Полтавський академічний обласний театр ляльок – вистава «На хвилі»

«За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу»:

Open Opera Ukraine (Київ) – вистава «Ацис і Галатея» Київський національний академічний театр оперети – вистава «Сімейка Адамсів» Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької – вистава «Лоенґрін» Одеський національний академічний театр опери та балету – вистава «La Traviata» Харківський національний академічний театр опери та балету імені Миколи Лисенка – вистава «Любов до трьох апельсинів»

«За найкращу хореографічну/балетну/пластичну виставу»:

Ethnо Contemporary Ballet (Харків) – вистава «Скажи тихіше, якщо зможеш» Театр «Нєфть» (Харків) – вистава «APOLLO»

«За найкращу пошуково-експериментальну виставу»:

«Творча Майстерня «ЕтноТолока»/Київський новий драматичний театр на Печерську – вистава «Покоління пепсі» ГО «Театральна платформа» – вистава «ПЕНІТА.опера» Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка – вистава «Дванадцята ніч, або Що захочете» Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра – вистава «Сімейний альбом / Album di Famiglia» Львівський академічний театр естрадних мініатюр «І люди, і ляльки» – вистава «Пустостан»

Нагадуємо, лауреати фестивалю-премії будуть визначатися у шести загальних номінаціях: За найкращу драматичну виставу; За найкращу виставу для дітей; За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу; За найкращу хореографічну/балетну/пластичну виставу; За найкращу камерну виставу (до 150 глядачів); За найкращу пошуково-експериментальну виставу (на перетині театральних/мистецьких жанрів), та шести індивідуальних номінаціях: За найкращу жіночу роль; За найкращу чоловічу роль; За найкращу режисерську роботу; За найкращу сценографію; За найкраще пластичне рішення вистави; За найкраще музичне рішення вистави.

Найкращих гравців у ГРІ за театральний Оскар буде нагороджено Дипломом лауреата та грошовою винагородою на реалізацію нового творчого проєкту.