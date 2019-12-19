Лунный календарь: гороскоп на 20 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака
19 декабря 2019 20:00
Лунный гороскоп на 20 декабря 2019 для всех знаков Зодиака
В пятницу Луна перейдет в созвездие знака Зодиака Весы.
Лунные Весы сделают приятным и полезным отдых после напряженной работы. Постарайтесь перенести решение серьезных проблем на более благоприятный период. Сейчас вам очень сильно будут мешать сомнения в любой работе.
В семье может возникнуть недопонимание, астрологи советуют больше говорить друг с другом.