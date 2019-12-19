Лунный календарь: гороскоп на 20 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака

19 декабря 2019 20:00 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 20 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 20 декабря 2019 для всех знаков Зодиака

В пятницу Луна перейдет в созвездие знака Зодиака Весы.

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Лунные Весы сделают приятным и полезным отдых после напряженной работы. Постарайтесь перенести решение серьезных проблем на более благоприятный период. Сейчас вам очень сильно будут мешать сомнения в любой работе. 

В семье может возникнуть недопонимание, астрологи советуют больше говорить друг с другом.  

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Двадцать четвертый лунный день связан с пассивной энергией, в отношениях с людьми необходимо любой ценой сохранять доброжелательность и мягкость. Если начнете на кого-то давить, проявлять агрессию, все это может перерасти в конфликт. 

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