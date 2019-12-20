Лунный календарь: гороскоп на 21 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака

20 декабря 2019 20:00 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 21 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 21 декабря 2019 для всех знаков Зодиака

В субботу спутник Земли останется в знаке Зодиака Весы.

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Лунные Весы символизируют время отдыха и восстановления сил, поэтому астрологи советуют заниматься необременительными делами. Не стоит проявлять инициативу на работе, особенно если вы не можете удостовериться в успешности предприятия. 

Постарайтесь держаться на расстоянии от негативных мыслей об одиночестве. 

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Двадцать пятый лунный день может принести значительную выгоду людям, занятым в торговле. Время является благоприятным для налаживания корпоративных связей, можно продавать или покупать недвижимость.

В личных отношениях придерживайтесь дипломатичного тона. 

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