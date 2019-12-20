Лунный календарь: гороскоп на 21 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака
20 декабря 2019 20:00
Лунный гороскоп на 21 декабря 2019 для всех знаков Зодиака
В субботу спутник Земли останется в знаке Зодиака Весы.
Лунные Весы символизируют время отдыха и восстановления сил, поэтому астрологи советуют заниматься необременительными делами. Не стоит проявлять инициативу на работе, особенно если вы не можете удостовериться в успешности предприятия.
Постарайтесь держаться на расстоянии от негативных мыслей об одиночестве.
В личных отношениях придерживайтесь дипломатичного тона.