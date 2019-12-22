Лунный календарь: гороскоп на 23 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака

22 декабря 2019 19:00 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 23 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 23 декабря 2019 для всех знаков Зодиака

В понедельник Луна останется в созвездии Скорпиона.

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Лунный Скорпион символизирует волевые решения, перемены в жизни, интересные встречи и судьбоносные проекты. Если вы планируете начать новый этап, нет более благоприятного времени, чтобы воплотить свои мечты в жизни!

Желательно на работе проявлять инициативу, чтобы дать понять шефу, насколько вы ценный работник.  

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Двадцать седьмой лунный день не самое хорошее время для кропотливой работы, возможно, она будет идти медленно без видимых на то причин. Астрологи советуют отвлекаться, делам перерывы, возвращаясь к делам с новыми силами. 

В личных отношениях недопонимание можно устранить разговоров.

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