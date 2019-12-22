Лунный календарь: гороскоп на 23 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака
22 декабря 2019 19:00
Лунный гороскоп на 23 декабря 2019 для всех знаков Зодиака
В понедельник Луна останется в созвездии Скорпиона.
Лунный Скорпион символизирует волевые решения, перемены в жизни, интересные встречи и судьбоносные проекты. Если вы планируете начать новый этап, нет более благоприятного времени, чтобы воплотить свои мечты в жизни!
Желательно на работе проявлять инициативу, чтобы дать понять шефу, насколько вы ценный работник.
В личных отношениях недопонимание можно устранить разговоров.