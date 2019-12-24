Лунный календарь: гороскоп на 25 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака

24 декабря 2019 20:00 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 25 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 25 декабря 2019 для всех знаков Зодиака

В среду Луна останется под влиянием знака Зодиака Стрелец.

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Лунный Стрелец дает возможность начать новые дела, заключить перспективную сделку или вывести свой бизнес на новый уровень. Это время созидания и творческих порывов, поэтому не бойтесь рисковать. 

Заключение договоренностей пройдет быстро и непринужденно. 

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Двадцать девятый лунный день связан с обманом, иллюзиями, а также возрастает опасность травм. В целом период неблагоприятный, внимательно следите за своим здоровьем, не отмахивайтесь от симптомов.

Отдых даст вам необходимый заряд бодрости. 

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