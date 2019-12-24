Лунный календарь: гороскоп на 25 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака
24 декабря 2019 20:00
Лунный гороскоп на 25 декабря 2019 для всех знаков Зодиака
В среду Луна останется под влиянием знака Зодиака Стрелец.
Лунный Стрелец дает возможность начать новые дела, заключить перспективную сделку или вывести свой бизнес на новый уровень. Это время созидания и творческих порывов, поэтому не бойтесь рисковать.
Заключение договоренностей пройдет быстро и непринужденно.
Отдых даст вам необходимый заряд бодрости.