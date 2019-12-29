Лунный календарь: гороскоп на 30 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака
29 декабря 2019 19:00
Лунный гороскоп на 30 декабря 2019 для всех знаков Зодиака
В понедельник Луна будет находиться под влиянием знака Зодиака Водолей.
Лунный Водолей дает возможность узнать много нового, повысить свой уровень квалификации, закончить интеллектуальные изыскания. Вместе с тем период считается благоприятным для общения, коммуникации с людьми, которые находятся с вами на одной волне.
Астрологи не рекомендуют заниматься финансами и подведением итогов за год.