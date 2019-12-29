Лунный календарь: гороскоп на 30 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака

29 декабря 2019 19:00 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 30 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 30 декабря 2019 для всех знаков Зодиака

В понедельник Луна будет находиться под влиянием знака Зодиака Водолей.

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Лунный Водолей дает возможность узнать много нового, повысить свой уровень квалификации, закончить интеллектуальные изыскания. Вместе с тем период считается благоприятным для общения, коммуникации с людьми, которые находятся с вами на одной волне.

Астрологи не рекомендуют заниматься финансами и подведением итогов за год. 

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Шестой лунный день считается одним из самых благоприятных, прислушивайтесь к себе, чтобы узнать больше, лучше понять людей, которые находятся рядом, их чувства и поступки. Некоторые могут даже столкнуться с даром предвидения, поэтому не пренебрегайте своей интуицией в этот день. 

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