Лунный календарь: гороскоп на 1 января 2020 года для всех знаков Зодиака
31 декабря 2020 19:00
Лунный гороскоп на 1 января 2020 для всех знаков Зодиака
В первый день нового года Луна останется в созвездии знака Зодиака Рыбы.
Лунные Рыбы традиционно связывают с периодами творческого подъема и вдохновения. Люди искусства, как правило, садятся за продолжение работы, а на вещах, наполненных материальными деталями, сконцентрировать очень тяжело.
Благоприятное время для активного времяпровождения, можно отправиться в небольшое путешествие.