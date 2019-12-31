Лунный календарь: гороскоп на 1 января 2020 года для всех знаков Зодиака

31 декабря 2020 19:00 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 1 января 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 1 января 2020 для всех знаков Зодиака

В первый день нового года Луна останется в созвездии знака Зодиака Рыбы.

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Лунные Рыбы традиционно связывают с периодами творческого подъема и вдохновения. Люди искусства, как правило, садятся за продолжение работы, а на вещах, наполненных материальными деталями, сконцентрировать очень тяжело.  

Благоприятное время для активного времяпровождения, можно отправиться в небольшое путешествие. 

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Седьмой лунный день продолжится, для него характерна плодотворная активность как на работе, так и в домашних делах. Астрологи советуют придерживаться заранее установленного графика, если не будете отвлекаться, то сможете достигнуть поставленной цели в самые короткие сроки!

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