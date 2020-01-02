Лунный календарь: гороскоп на 3 января 2020 года для всех знаков Зодиака
2 января 2020 15:00
Лунный гороскоп на 3 января 2019 для всех знаков Зодиака
В пятницу созвездие Овна продолжит влиять на спутник Земли.
Лунный Овен дает нам силы двигаться вперед и покорять новые вершины, но вместе с тем период опасен из-за возросшей импульсивности и неоправданной тяге к риску. Выбирайте знакомые дороги ведения бизнеса и не доверяйте посторонним.
Могут возникать сложности в переговорах из-за незначительных разногласий.