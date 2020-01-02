Лунный календарь: гороскоп на 3 января 2020 года для всех знаков Зодиака

2 января 2020 15:00 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 3 января 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 3 января 2019 для всех знаков Зодиака

В пятницу созвездие Овна продолжит влиять на спутник Земли.

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Лунный Овен дает нам силы двигаться вперед и покорять новые вершины, но вместе с тем период опасен из-за возросшей импульсивности и неоправданной тяге к риску. Выбирайте знакомые дороги ведения бизнеса и не доверяйте посторонним.

Могут возникать сложности в переговорах из-за незначительных разногласий.  

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Девятый лунный день, к сожалению, не отличается позитивными моментами, астрологи называют его критическим. Вы можете стать жертвой как собственных иллюзий, так и обмана окружающих вас людей. Возрастает опасность конфронтации с посторонним людьми, ведите себя сдержанно. 

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