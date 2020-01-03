Лунный календарь: гороскоп на 4 января 2020 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 4 января 2020 для всех знаков Зодиака

В субботу Луна продолжит находиться в созвездии Овна.

Лунный Овен дает нам силы идти вперед, в это время любая задача кажется выполнимой, поэтому можно заниматься самыми амбициозными проектами. Однако астрологи напоминают, что импульсивность может толкнуть вас на необдуманные поступки.

Не время начинать авантюрные дела, особенно если вы не знаете человека, предложившего это, на 100%.

Десятый лунный день считается благоприятным. Это подходящее время для осознания своих чувств к другому человеку, духовных практик и глубоких разговоров как наедине с собой, так и с людьми, которых вы можете назвать своими родственными душами.