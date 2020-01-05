Лунный календарь: гороскоп на 6 января 2020 года для всех знаков Зодиака

5 января 2020 15:00 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 6 января 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 6 января 2020 для всех знаков Зодиака

В понедельник, 6 января, спутник Земли продолжит находиться в созвездии знака Зодиака Телец.

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Лунный Телец астрологи связывают с материальной стабильностью и медленным, однако уверенным продвижением дел. Это не лучшее время для неоправданного риска, лучше использовать проверенные способы достижения успеха. 

Можно заняться построением комфортного рабочего места! 

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Двенадцатый лунный день специалисты называют не очень благоприятным для личных и, особенно, романтических отношений. Возрастает вероятность, конфликтов, ссор и даже разрывов. Не следует затевать сложные разговоры.

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