Лунный календарь: гороскоп на 6 января 2020 года для всех знаков Зодиака
5 января 2020 15:00
Лунный гороскоп на 6 января 2020 для всех знаков Зодиака
В понедельник, 6 января, спутник Земли продолжит находиться в созвездии знака Зодиака Телец.
Лунный Телец астрологи связывают с материальной стабильностью и медленным, однако уверенным продвижением дел. Это не лучшее время для неоправданного риска, лучше использовать проверенные способы достижения успеха.
Можно заняться построением комфортного рабочего места!