Гороскоп на неделю с 20 по 26 января 2020 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января 2020 года для всех знаков Зодиака

Самый правдивый астрологический прогноз на неделю (20.01.2020 — 26.01.2020) для всех знаков зодиака.

ОВЕН (21.03-20.04)



Предстоит все пересчитывать и перепроверять, что довольно утомительно, если это не ваша основная деятельность. Но пусть это будет последний рывок, после которого позволите себе отдых. Да и сейчас попробуйте полагаться на стороннюю помощь - собственные силы на пределе.

Любовь. Пригласите того, кто давно нравится, к себе.

Здоровье. Поддержать себя в тонусе поможет смена климата.

Финансы. Вероятно, придется брать взаймы у близких, знакомых или в банке.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)

Необходимость действовать в коллективе принесет пользу: во-первых, разделив груз ответственность с коллегами или партнерами, проще выполнить больше заданий, во-вторых, это укрепит нужные связи. Будьте осторожны в дороге и при контакте со сложной техникой.

Любовь. Неожиданно объявится поклонник из прошлого, а может, и не один.

Здоровье. Пора подкорректировать последствия сидячего образа жизни: йога, массаж, бассейн…

Финансы. Не время ввязываться в юридические споры - издержки будут значительны.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)

Если чувствуете, что засиделись на одном месте, можно осмотреться и прикинуть свои шансы получить повышение, сменить работу или получить дополнительные профессиональные навыки. А может, съездить в командировку? В общем, светила располагают к карьерным достижениям, хотя и не головокружительным.

Любовь. Сомневаетесь, идти ли на свидание? Тогда устройте двойное.

Здоровье. Показан активный отдых.

Финансы. Упорный труд вознаградится премией.

РАК (22.06-22.07)

Непросто придется тем, у кого рутинная работа, потому что настроение будет помечтать или отдаться творческим порывам. Если есть возможность, стоит взять отпуск, если нет - найти креативный аспект даже в своей деятельности. Трудовые усилия будут отмечены.

Любовь. Совместные поездки на уик-энд показаны вне зависимости от семейного статуса.

Здоровье. Не помешает профосмотр: возможно, потребуется небольшой курс лечения.

Финансы. Дополнительные поступления обеспечит подработка.

ЛЕВ (23.07-23.08)



Чтобы расходуемые силы лучше восстанавливались, стоит и отказаться от вредных привычек. Хотя некоторые из них располагают к задушевными разговорам, а их ожидается немало: с вами захотят пооткровенничать. В середине недели прислушайтесь к интуиции.

Любовь. Это чувство скорее подарят домочадцы и родные, а новые знакомства не слишком перспективны.

Здоровье. В зоне риска - нижняя часть тела.

Финансы. Вместо импульсивных покупок лучше вложиться в обновление имиджа.

ДЕВА (24.08-23.09)

Выходите на публику, советуют звезды. Возможно, откроете в себе актерский талант? А возможно, привлечете внимание деловых партнеров на конференции? Или просто оторветесь на танцах с друзьями? Все на пользу. В первой половине недели внимания потребуют дети.

Любовь. Одиночки, готовьтесь открыть сердце интересному человеку.

Здоровье. Откажитесь от курения, слишком горячих или холодных напитков.

Финансы. Получив богатый подарок, проявите ответную щедрость.

ВЕСЫ (24.09-23.10)

Лучший вариант - уйти в отпуск. В противном случае придется потрудиться в довольно напряженных обстоятельствах, что скажется на состоянии нервной системы. Запаситесь травяным чаем, выдержкой и четким расписанием, где будут предусмотрены моменты тишины и уединения.

Любовь. Тот, кто рядом, может «отзеркалить» вашу нервозность, но не стоит раздувать конфликт.

Здоровье. Если понадобятся лекарственные препараты, обращайтесь к специалисту.

Финансы. В начале недели возможно улучшение статуса или материального положения.

СКОРПИОН (24.10-22.11)

Используйте свою тягу к общению для того, чтобы справиться со всеми задачами этой недели. Во вторник общая активность несколько снизится, но коллеги, покровители или родные не против вас поддержать. Постарайтесь не оттолкнуть их язвительными замечаниями и заносчивостью.

Любовь. Благоприятную ситуацию может испортить ваше собственное упрямство.

Здоровье. От некоторых назревающих проблем может спасти налаженный режим сон.

Финансы. Звезды рекомендуют расплатиться с долгами.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Тенденции в деловой и романтической сфере таковы, что захочется разрешить все недоразумения одним махом: написать заявление на увольнение или заявить партнеру о расставании. Небесные покровители советуют полагаться на холодную голову, а не горячее сердце.

Любовь. Никакой спешки в выходные, но комплименты можно принимать.

Здоровье. Можно начинать курс стационарного лечения, а также пересматривать рацион.

Финансы. Обсудите семейные траты с родней и домочадцами.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Ох, сколько дел надо переделать, чтобы все было в порядке… А чтобы в порядке были вы, нужно правильно расставить приоритеты и выбрать не только то, что нужно, но и к чему душа лежит. И не забывайте о романтике, особенно в выходные.

Любовь. Изжившие себя отношения пора закончить.

Здоровье. Поддержите работу «фильтров» организма - печени, почек, селезенки.

Финансы. Следите за правильностью заполнения бланков и оформления документов.

ВОДОЛЕЙ (21.01-20.02)

Хорошие перспективы у тех, чья деятельность связана с творчеством, а необходимое уединение и немного самоанализа позволят шире распахнуть крылья фантазии. Только не замечтайтесь на рабочем месте, особенно в среду. Трудное дело увенчается успехом.

Любовь. Будьте готовы услышать честные ответы на свои вопросы.

Здоровье. Активный отдых на свежем воздухе поможет избежать головных болей.

Финансы. Планы под угрозой срыва - осторожнее с новыми знакомыми.

РЫБЫ (21.02-20.03)

Если кажется, что все зависит от случая, то так только кажется. На самом деле, это результат предыдущих действий - как правильных, так и не очень. Возможны первые успехи в новой деятельности или интересный проект в обычной сфере. К концу недели лучше побыть в уединении либо с семьей.

Любовь. Не следует доверять сиюминутным чувствам.

Здоровье. Заряд бодрости ищите в спорте, но в щадящем режиме.

Финансы. Хорошие перспективы для тех, кто занят в сфере услуг и консультирования.

