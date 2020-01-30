Лунный календарь: гороскоп на 31 января 2020 года для всех знаков Зодиака

30 января 2020 20:00 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 31 января 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 31 января 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

В пятницу Луна останется в созвездии Овна!

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Лунный Овен может самым негативным образом повлиять на наши планы, в этот день велика вероятность поссориться с партнером из-за пустяка, а договоренности могут быть сорваны из-за нелепостей и случайностей. 

Не время предпринимать что-то важное, предупреждают астрологи.  

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Восьмой лунный день цикла делает общение с коллегами на работе максимально некомфортным. Также важно своевременно доделать проекты из прошлого, иначе они возвратятся в вашу жизнь в максимально неудобный момент.

Эмоции следует держать при себе!

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