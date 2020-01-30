Лунный календарь: гороскоп на 31 января 2020 года для всех знаков Зодиака
30 января 2020 20:00
Лунный гороскоп на 31 января 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
В пятницу Луна останется в созвездии Овна!
Лунный Овен может самым негативным образом повлиять на наши планы, в этот день велика вероятность поссориться с партнером из-за пустяка, а договоренности могут быть сорваны из-за нелепостей и случайностей.
Не время предпринимать что-то важное, предупреждают астрологи.
Эмоции следует держать при себе!