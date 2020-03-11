Гороскоп на 12 марта 2020 для всех знаков Зодиака

11 марта 2020 13:45 Алла Лысак
Гороскоп на 12 марта 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 12 марта 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 12.03.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 12 марта 2020, четверг. 

Знак месяца —  Рыбы (18 февраля - 20 марта).                         

Гороскоп Овен. Постарайтесь сегодня быть максимально сдержанным в высказываниях, чтобы не стать заложником собственных слов. 

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Гороскоп Телец. Эмоциональная стабильность в этот день приведет вас к успеху. Старайтесь любой ценой держать свои чувства под контролем, сосредоточившись на работе. 

Гороскоп Близнецы. В этот день вам будет сложно понять окружающих и донести до них свои мотивы. 

Гороскоп Рак. Отличной идеей может стать генеральная уборка, в ходе которой вы, наконец, избавитесь от ненужный вещей. 

Гороскоп Лев. Из-за дефицита энергии вам сегодня будет сложно заниматься серьезными и масштабными делами, перепоручите их кому-то другому. 

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Гороскоп Дева. Наступает неблагоприятное для финансовой сферы время, желательно избегать всяческих трат, даже давно запланированных и очень желанных. 

Гороскоп Весы. Кто-то из вашего окружения наивно считает вас тихим и кротким человеком, покажите ему, что за себя вы готовы постоять всегда. 

Гороскоп Скорпион. Вокруг вас соберется толпа советчиков, которой доверять ни в коем случае нельзя. 

Гороскоп Стрелец. В этот день к вам может обратиться человек с не очень чистыми намерениями, помощь ему обернется неприятностями. 

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Гороскоп Козерог.  Подумайте, как часто вы не заботитесь о собственной безопасности, и перестаньте открывать двери незнакомцам. 

Гороскоп Водолей. Астрологи рекомендуют не встревать в ссоры, не пытаться кого-то помирить, все это ударит по вам самим. 

Гороскоп Рыбы. Сегодня вы можете неосторожно пообещать то, что не в состоянии выполнить. 

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