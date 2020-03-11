Гороскоп на 12 марта 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 12.03.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.
Узнайте свой гороскоп на 12 марта 2020, четверг.
Знак месяца — Рыбы (18 февраля - 20 марта).
Гороскоп Овен. Постарайтесь сегодня быть максимально сдержанным в высказываниях, чтобы не стать заложником собственных слов.
Гороскоп Близнецы. В этот день вам будет сложно понять окружающих и донести до них свои мотивы.
Гороскоп Рак. Отличной идеей может стать генеральная уборка, в ходе которой вы, наконец, избавитесь от ненужный вещей.
Гороскоп Лев. Из-за дефицита энергии вам сегодня будет сложно заниматься серьезными и масштабными делами, перепоручите их кому-то другому.
Гороскоп Весы. Кто-то из вашего окружения наивно считает вас тихим и кротким человеком, покажите ему, что за себя вы готовы постоять всегда.
Гороскоп Скорпион. Вокруг вас соберется толпа советчиков, которой доверять ни в коем случае нельзя.
Гороскоп Стрелец. В этот день к вам может обратиться человек с не очень чистыми намерениями, помощь ему обернется неприятностями.
Гороскоп Водолей. Астрологи рекомендуют не встревать в ссоры, не пытаться кого-то помирить, все это ударит по вам самим.
Гороскоп Рыбы. Сегодня вы можете неосторожно пообещать то, что не в состоянии выполнить.