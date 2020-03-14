Гороскоп на 15 марта 2020 для всех знаков Зодиака

14 марта 2020 13:00 Алла Лысак
Гороскоп на 15 марта 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 15 марта 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 15.03.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 15 марта 2020, воскресенье. 

Знак месяца —  Рыбы (18 февраля - 20 марта).                          

Гороскоп Овен. Настойчивость и способность добиваться своего помогут достичь успеха в делах, однако в личных отношениях проявлять жесткость не следует. 

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Гороскоп Телец. Вам необходим более легкий взгляд на жизнь, юмор поможет вам избавиться от грустных мыслей в воскресенье. 

Гороскоп Близнецы. Возможно, вам на пути встретятся люди, которым вы не поможете, затем пожалев об этом. 

Гороскоп Рак. Подготовьтесь к тому, что Вселенная заставит вас преодолеть некоторые препятствия на пути к цели!

Гороскоп Лев. Астрологи советуют не концентрироваться на проблемах, отпустите их и подумайте над ситуациями, которые вы можете контролировать. 

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Гороскоп Дева. Готовьтесь импровизировать, быстрая реакция будет незаменимой в делах. 

Гороскоп Весы. Спорить сегодня не стоит, убедить окружающих в своей правоте вы сможете посредством мягкой дипломатии и точных аргументов. 

Гороскоп Скорпион. Постарайтесь бороться за справедливость вопреки обстоятельствам, сегодня вы сможете помочь многим. 

Гороскоп Стрелец. Возрастает риск быть обманутым, поэтому на все предложения в воскресенье отвечайте так: "я подумаю". 

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Гороскоп Козерог. Держитесь подальше от конфликтов, которые вас не касаются. Даже не высказывайте о них свое мнение, найдутся добрые люди, которые мгновенно перескажут ваши слова всему офису, добавив свое. 

Гороскоп Водолей. Гонитесь только за одним зайцем, тогда вы достигнете значительных высот в выбранном деле. 

Гороскоп Рыбы. Сегодня вы можете получить новую должность или даже перейти на другое место работы. 

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