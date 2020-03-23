Гороскоп на 24 марта 2020 для всех знаков Зодиака

23 марта 2020 13:30 Алла Лысак
Гороскоп на 24 марта 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 24 марта 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 24.03.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 24 марта 2020, вторник.  

Знак месяца —  Рыбы (18 февраля - 20 марта).                            

Гороскоп Овен. Сегодня ваши усилия, направленные на то, чтобы доказать начальству собственные возможности, могут остаться незамеченными. 

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Гороскоп Телец. Существует не только ваша личная свобода, но и свобода окружающих, подумайте об этом, прежде чем пытаться кому-то объяснить, как надо поступать. 

Гороскоп Близнецы. Составляя план дел на день, прислушайтесь к своей интуиции, чтобы выбрать правильное направление!

Гороскоп Рак. Не думайте о плохом, не только себе настроение испортите, но и неприятности в свою жизнь позовете. 

Гороскоп Лев. Чтобы действительно отдохнуть, звезды советуют вам кардинально сменить сферу деятельности во вторник. 

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Гороскоп Дева. Заниженная самооценка может помешать вам достигнуть желаемого, избавляйтесь от привычки себя критиковать.

Гороскоп Весы. Вы сегодня будете очень напряжены, однако ссориться и скандалить не выход. 

Гороскоп Скорпион. Гоните от себя желающих поболтать "просто так", вам сейчас нельзя отвлекаться от важного дела. 

Гороскоп Стрелец. Переоценка ценностей может привести вас к революционным выводам. 

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Гороскоп Козерог. Ничего в этот день не подписывайтесь, а деловые переговоры ведите в совещательном русле, так будет лучше!

Гороскоп Водолей. Присмотритесь ко снам, проанализируйте их, чтобы выйти победителем из некой жизненной ситуации.

Гороскоп Рыбы. Не берите деньги в руки, чтобы не столкнуться с убытками, очень опасный для финансов день. 

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