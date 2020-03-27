Лунный календарь стрижек на апрель 2020: советы астрологов

27 марта 2020 13:30 Алла Лысак
Лунный календарь стрижек на апрель 2020: советы астрологов
Лунный календарь стрижек на апрель 2020: советы астрологов

Лунный календарь стрижек поможет вам выбрать правильный день как для похода к парикмахеру, так и для домашних манипуляций с волосами.

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Фазы Луны оказывают влияние на нашу повседневность каждый день. Особенно ответственными должны быть женщины, которые собираются стричься. Издревле известно, что в наших волосах содержится и наша духовная сила.

Поэтому к выбору дня для стрижки рекомендуем подходить максимально тщательно.  

Благоприятные дни для стрижки в апреле

1, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 апреля.

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Обращаем внимание, что подходящими указанные дни являются и для других процедур красоты, например, в эти дни можно красить волосы и ухаживать за ноготками. 

Напомним,

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