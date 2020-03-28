Гороскоп на сегодня 28 марта 2020 для всех знаков Зодиака

28 марта 2020 00:10 Алла Лысак
Гороскоп на сегодня 28 марта 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 28.03.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 28 марта 2020, субботу.

Знак месяца —  Овен (21 марта - 20 апреля).                                 

Гороскоп Овен. Люди из ближайшего окружения не поддержат вашу идею, что может стать главным разочарованием дня.

Читайте такжеЗнаки Зодиака – долгожители: астрологи огласили прогноз
Гороскоп Телец. У вас появится время на своих родственников, воспользуйтесь этим обязательно и посетите их или позвоните.

Гороскоп Близнецы. Главная опасность этого дня заключается в промедлении, слишком долгие размышления лишат вас даже шанса на успех.

Гороскоп Рак. Обида, которую вы храните в душе, негативно влияет на вас самих, попробуйте простить, наконец, человека, который вас обидел.

Гороскоп Лев. Если в этот день достойно воспринять как положительные, так и отрицательные новости, можно существенно улучшить свою репутацию.

Читайте такжеГороскоп на неделю с 6 по 12 января 2020 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп Дева. Жизнь может кардинально измениться, однако вы сможете преодолеть любые трудности, находясь со своими близкими. 

Гороскоп Весы. Вы умеете признавать вину и искренне просить прощения, сегодня вам понадобятся эти умения. 

Гороскоп Скорпион. Вопросы, которые вы сегодня будете себе задавать, в большей степени вызваны вашим плохим настроением, чем реальными выводами. 

Гороскоп Стрелец. Вы будете обладать даром убеждения, который некоторым покажется почти магическим. 

Читайте такжеЛунный гороскоп на 5 января 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп Козерог. Старайтесь распределять свои силы рационально, переработки сейчас никому не пойдут на пользу. 

Гороскоп Водолей. Нельзя поддаваться депрессии, иначе все ваши дела придется перенести уже на понедельник.

Гороскоп Рыбы. Астрологи советуют улаживать бытовые проблемы сдержанно. 

Облако тегов

гороскоп Знаки Зодиака

Материалы по теме

Гороскоп на апрель 2020 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на апрель 2020 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 27 марта 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 27 марта 2020 для всех знаков Зодиака
Холостяк-10: треки из плейлиста Макса Михайлюка – проводим карантин нескучно
Новости

Холостяк-10: треки из плейлиста Макса Михайлюка – проводим карантин нескучно
Лунный гороскоп на 28 марта 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 28 марта 2020 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 4 выпуске от 21.03.2020

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 4 выпуске от 21.03.2020

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK