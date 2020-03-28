Гороскоп на сегодня 28 марта 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 28.03.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 28 марта 2020, субботу.

Знак месяца — Овен (21 марта - 20 апреля).

Гороскоп Овен. Люди из ближайшего окружения не поддержат вашу идею, что может стать главным разочарованием дня.

. У вас появится время на своих родственников, воспользуйтесь этим обязательно и посетите их или позвоните.

Гороскоп Близнецы. Главная опасность этого дня заключается в промедлении, слишком долгие размышления лишат вас даже шанса на успех.

Гороскоп Рак. Обида, которую вы храните в душе, негативно влияет на вас самих, попробуйте простить, наконец, человека, который вас обидел.

Гороскоп Лев. Если в этот день достойно воспринять как положительные, так и отрицательные новости, можно существенно улучшить свою репутацию.

Жизнь может кардинально измениться, однако вы сможете преодолеть любые трудности, находясь со своими близкими.

Гороскоп Весы. Вы умеете признавать вину и искренне просить прощения, сегодня вам понадобятся эти умения.

Гороскоп Скорпион. Вопросы, которые вы сегодня будете себе задавать, в большей степени вызваны вашим плохим настроением, чем реальными выводами.

Гороскоп Стрелец. Вы будете обладать даром убеждения, который некоторым покажется почти магическим.

Старайтесь распределять свои силы рационально, переработки сейчас никому не пойдут на пользу.

Гороскоп Водолей. Нельзя поддаваться депрессии, иначе все ваши дела придется перенести уже на понедельник.

Гороскоп Рыбы. Астрологи советуют улаживать бытовые проблемы сдержанно.