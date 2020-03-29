Гороскоп на сегодня 29 марта 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 29 марта 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 28.03.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 29 марта 2020, воскресенье.

Знак месяца — Овен (21 марта - 20 апреля).

Гороскоп Овен. Не высказывайте свое мнение резко, советы должны выглядеть рекомендациями, а не ультиматумами.

. Ваши близкие будут противиться всеми доступными способами, если вы начнете навязывать им свою волю.

Гороскоп Близнецы. Дети и семья заслуживают вашего внимания в выходной день, оставьте работу на понедельник.

Гороскоп Рак. Наступает благоприятное время для разговора с партнером, который поможет разобраться в ситуации.

Гороскоп Лев. Хорошее настроение поможет вам быть продуктивным и внимательным, так держать!

Перемены в жизни, на которые вы решитесь в этот день, будут исключительно положительными, отмечают астрологи.

Гороскоп Весы. Коллеги помогут вам решить некую профессиональную задачу, стоит прислушаться к их рекомендациям сегодня.

Гороскоп Скорпион. Старайтесь соблюдать баланс между работой и отдыхом, вечером уделите время семье.

Гороскоп Стрелец. Будьте внимательными к своему организму, это особенно важно в период пандемии коронавируса.

Не давайте деньги в долг, остальные финансовые дела будут позитивными.

Гороскоп Водолей. Прислушивайтесь к своим мыслям, сегодня они могут дать вам многие ответы.

Гороскоп Рыбы. У вас появится повод для радости, начнет приносить доход проект, которым вы занимались уже очень давно.