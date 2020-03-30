Гороскоп на сегодня 30 марта 2020 для всех знаков Зодиака

30 марта 2020 00:20 Алла Лысак
Гороскоп на сегодня 30 марта 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 30 марта 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 30.03.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 30 марта 2020, понедельник.  

Знак месяца —  Овен (21 марта - 20 апреля).                                  

Гороскоп Овен. Не отказывайтесь помочь человеку, который нуждается в вашей поддержке. Нет лучшего способа доказать свою преданность.

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Гороскоп Телец. Удаленный режим работы не должен помешать вам значительно продвинуть перспективную идею. 

Гороскоп Близнецы. Оставьте весь негатив во вчерашнем дне, если решите наказать кого-то, столкнетесь с проблемами. 

Гороскоп Рак. Не забывайте звонить и писать дорогим вам людям, карантин не должен стать вашей изоляцией от мира. 

Гороскоп Лев. Не бойтесь сделать первый шаг в отношениях с врагом или недоброжелателем, пора превратить его в союзника!

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Гороскоп Дева. Если вы работаете дома, то пора уделить время уборке, а если трудитесь на рабочем месте, гармонизируйте свое личное пространство там, это поможет быть продуктивным.

Гороскоп Весы. Внимательно следите за тем, что произносите, чтобы не пришлось потом оправдываться за свои слова. 

Гороскоп Скорпион. Чем меньше вы будете тратить время на общение, тем больше дел успеете сделать до захода солнца. 

Гороскоп Стрелец. В разговорах не старайтесь казаться кем-то другим или всесильным человеком, вы что-то можете и что-то не можете, это нормально. 

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Гороскоп Козерог. Вы будете максимально убедительны, когда речь зайдет о вашем проекте. Это хорошее время, чтобы привлечь на свою сторону спонсоров и союзников.

Гороскоп Водолей. Несмотря на внутреннее напряжение, старайтесь держать себя в руках и работать в оптимальном для себя темпе. 

Гороскоп Рыбы. Не влезайте в споры, которые для вас ничего не значат, время следует распределять рационально. 

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