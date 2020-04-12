Гороскоп на сегодня 12 апреля для всех знаков Зодиака

12 апреля 2020 00:10 Алла Лысак
Гороскоп на сегодня 12 апреля для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 12 апреля 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 12.04.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 12 апреля 2020, воскресенье.  

Знак месяца —  Овен (21 марта - 20 апреля).                                         

Гороскоп Овен. Избавиться от негативных мыслей поможет физическая работа, даже уборка. 

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Гороскоп Телец. Общение сегодня не будет удаваться, лучше уделите время чтению. 

Гороскоп Близнецы. Держите эмоции при себе, тогда и проблем с домашними не будет. 

Гороскоп Рак. Претензии близких, высказанные сегодня, будут следствием их плохого настроения, а не ваших ошибок. 

Гороскоп Лев. Не принимайте предложения, сулящие мгновенный заработок, скорее всего, речь идет о мошеннических схемах. 

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Гороскоп Дева. Не советуют астрологи сегодня заниматься всякими финансовыми делами, что-то обязательно пойдет не так. 

Гороскоп Весы. Вы слишком часто думаете о своих ошибках, что негативно сказывается на самооценке. 

Гороскоп Скорпион. Некоторые недоброжелатели будут выступать провокаторами, надеясь вызвать у вас эмоциональный отклик. 

Гороскоп Стрелец. Никому не раскрывайте идеи, которые вы придумали сегодня, иначе кто-то может опередить вас с реализацией задуманного. 

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Гороскоп Козерог. Не давайте обещаний, если не уверены в своих силах их выполнить, будьте осторожны с кардинальными решениями, меняющими уклад жизни. 

Гороскоп Водолей. Астрологи рекомендуют не отвечать на сообщение человека из прошлого, его намерения вам не понравятся. 

Гороскоп Рыбы. Пришло время позаботиться о старших родственниках, они нуждаются в этом. 

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