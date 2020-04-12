Гороскоп на сегодня 12 апреля для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 12.04.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.
Узнайте свой гороскоп на 12 апреля 2020, воскресенье.
Знак месяца — Овен (21 марта - 20 апреля).
Гороскоп Овен. Избавиться от негативных мыслей поможет физическая работа, даже уборка.
Гороскоп Близнецы. Держите эмоции при себе, тогда и проблем с домашними не будет.
Гороскоп Рак. Претензии близких, высказанные сегодня, будут следствием их плохого настроения, а не ваших ошибок.
Гороскоп Лев. Не принимайте предложения, сулящие мгновенный заработок, скорее всего, речь идет о мошеннических схемах.
Гороскоп Весы. Вы слишком часто думаете о своих ошибках, что негативно сказывается на самооценке.
Гороскоп Скорпион. Некоторые недоброжелатели будут выступать провокаторами, надеясь вызвать у вас эмоциональный отклик.
Гороскоп Стрелец. Никому не раскрывайте идеи, которые вы придумали сегодня, иначе кто-то может опередить вас с реализацией задуманного.
Гороскоп Водолей. Астрологи рекомендуют не отвечать на сообщение человека из прошлого, его намерения вам не понравятся.
Гороскоп Рыбы. Пришло время позаботиться о старших родственниках, они нуждаются в этом.