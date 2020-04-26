Лунный календарь: гороскоп на сегодня 26 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
26 апреля 2020 00:20
Лунный гороскоп на 26 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
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Растущая Луна проведет воскресенье в созвездии Близнецов.
Лунные Близнецы делятся с нами энергией и призывают заниматься быстрыми делами, которые не требуют высокой степени концентрации. Наступает благоприятное время для сделок, связанных с финансами, и интеллектуальной работы.
Долгосрочные проекты, требующие аналитического подхода, лучше на время отложить.