Лунный календарь: гороскоп на сегодня 26 апреля 2020 для всех знаков Зодиака

26 апреля 2020 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на сегодня 26 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 26 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Растущая Луна проведет воскресенье в созвездии Близнецов.

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Лунные Близнецы делятся с нами энергией и призывают заниматься быстрыми делами, которые не требуют высокой степени концентрации. Наступает благоприятное время для сделок, связанных с финансами, и интеллектуальной работы. 

Долгосрочные проекты, требующие аналитического подхода, лучше на время отложить.  

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Пятый лунный день может обернуться проблемами для людей, которые слишком долго сомневаются и ничего не предпринимают. Имеет смысл вспомнить о своих долговых обязательствах.

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