Гороскоп на 4 мая 2020 для всех знаков Зодиака

3 мая 2020 14:00 Алла Лысак
Гороскоп на 4 мая 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 4 мая 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 04.05.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 4 мая 2020, понедельник. 

Знак месяца —  Телец (21 апреля - 21 мая).                                                       

Гороскоп Овен. Упорства в делах вам не занимать, но сейчас вы нуждаетесь в переосмыслении тактики. 

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Гороскоп Телец. Астрологи призывают не откладывать принятие важного решения, вы уже знаете, как нужно поступить. 

Гороскоп Близнецы. Когда весь мир против, вас продолжают поддерживать самые близкие, поблагодарите их за это. 

Гороскоп Рак. Работу лучше поставить на паузу, иначе в документы и отчеты прокрадутся ошибки. 

Гороскоп Лев. Звезды предупреждают, что общение в этот день не станет источником позитивных эмоций (даже наоборот). 

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Гороскоп Дева. В личной жизни не все гладко, партнер может спровоцировать скандал, с которым придется иметь дело всем.

Гороскоп Весы. Время, которое вы, как правило, тратите на пустые разговоры, следует уделить работе и важным делам.

Гороскоп Скорпион. Погружение в прошлое может оказаться утомительным, но полезным. 

Гороскоп Стрелец. Не бойтесь браться за дела, которые кажутся вам скучными, сегодня вы закончите их быстро. 

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Гороскоп Козерог.  Некоторые люди в вашем окружении не заслуживают хорошего отношения, ведь сами пользуются вами. 

Гороскоп Водолей. Если у вас до сих пор нет хобби, пора его найти и освоить, считают астрологи. 

Гороскоп Рыбы. Не время что-то кардинально менять, станет только хуже. 

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