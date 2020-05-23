Гороскоп на 24 мая 2020 для всех знаков Зодиака

23 мая 2020 14:00 Алла Лысак
Гороскоп на 24 мая 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 24 мая 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 24.05.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 24 мая 2020 года, воскресенье.

Знак месяца —  Телец (21 апреля - 21 мая). 

Гороскоп Овен. Не обращайте внимания на агрессию окружающих людей, она не направлена конкретно на вас. 

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Гороскоп Телец. Возможно, у вас возникнет соблазн поставить обидчика на место, однако под угрозой окажется ваша репутация. 

Гороскоп Близнецы. Иногда Вселенная дает вам знаки, сегодня следует проанализировать сон, который вам приснился ночью. 

Гороскоп Рак. Важно сохранять оптимистичный настрой, а на провокаторов не обращать внимания. 

Гороскоп Лев. На критические замечания сегодня не стоит реагировать, они будут слишком субъективными и малоинформативными. 

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Гороскоп Дева. Усталость, накопившуюся за рабочую неделю, вы можете побороть при помощи йоги или, например, медитации.

Гороскоп на 24 мая 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп Весы. Не советуют звезды сегодня заниматься наведением порядка в доме, все будет валиться из рук без причины. 

Гороскоп Скорпион. Отложите работу хотя бы до завтра, чтобы сегодня уделить время себя, подойдут и СПА-процедуры, и просмотр любимого фильма. 

Гороскоп Стрелец. Отпустите человека, который хочет уйти из вашей жизни. Эти отношения вам тоже уже не нужны. 

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Гороскоп Козерог. Займитесь сегодня домашними делами, уборка еще никому не вредила, кроме того, близкие будут довольны.

Гороскоп Водолей. Осторожнее с договорами, не верьте на слово, читайте, прежде чем подписывать. 

Гороскоп Рыбы. Работа станет не лучшим вариантом времяпровождения сегодня. Но если вы серьезно настроились работать, ограничьтесь планированием. 

Гороскоп на 24 мая 2020 для всех знаков Зодиака

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