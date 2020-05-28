Гороскоп на 29 мая 2020 для всех знаков Зодиака

28 мая 2020 13:30 Алла Лысак
Гороскоп на 29 мая 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 29 мая 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 29.05.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 29 мая 2020 года, пятницу.

Знак месяца — Близнецы (22 мая - 21 июня).     

Гороскоп Овен. Сегодня астрологи советуют вам сделать паузу в делах. Если выходной организовать невозможно, старайтесь действовать самостоятельно!

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Гороскоп Телец. Не отказывайтесь от открытой борьбы, если сегодня вы затеете какое-то противостояние, то одержите победу.

Гороскоп Близнецы. Почаще вспоминайте, что не все получается сразу, иногда для успеха требуется предпринять вторую попытку. 

Гороскоп Рак. Ваш опыт поможет справиться с любыми заданиями, а решения вы будете принимать быстро, положившись на интуицию. 

Гороскоп на 29 мая 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп Лев. Проблемы могут возникнуть в общении, не все знакомые правильно вас поймут, некоторые не воспримут замечания.

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Гороскоп Дева. Вы уже предвкушаете перемены к лучшему, главное, не торопиться на финише и проявить железное терпение. 

Гороскоп Весы. На работе вы, скорее всего, будете довольны своим прогрессом, вечером удастся пообщаться с друзьями.

Гороскоп Скорпион. Внимательность станет залогом вашего успеха, но анализировать стоит тенденции в целом, не концентрируясь на мелочах. 

Гороскоп на 29 мая 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп Стрелец. Сегодня может произойти событие, которое во многом определит тенденции вашей жизни на несколько недель вперед. 

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Гороскоп Козерог. Наконец, вы получите возможность поговорить с интересными собеседниками о вещах, которые вас беспокоили длительное время до этого.

Гороскоп Водолей. Удастся договориться о чем-то с человеком, который до этого отказывался от предложения, озвученного вами.

Гороскоп Рыбы. День, который нужно провести в трудах, чтобы потом на законном основании отдыхать. 

Гороскоп на 29 мая 2020 для всех знаков Зодиака

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