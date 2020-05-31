Гороскоп на неделю с 1 по 7 июня 2020 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю с 1 по 7 июня 2020 года для всех знаков Зодиака

Правдивый астрологический прогноз на неделю (01.06.2020 — 07.06.2020) для всех знаков зодиака.

ОВЕН (21.03–20.04)

Утомление, спровоцированное деловой активностью либо необходимостью постоянно принимать решения и делать выбор, помогут скорректировать восточные практики, предполагающие уединение. Если есть возможность уехать за город, не упускайте ее.

Любовь. Семейную жизнь подпортят конфликты.

Здоровье. Не стоит заедать стресс булочками – вес не уйдет так быстро, как пришел.

Финансы. Вероятно, удастся кое-что отложить в кубышку.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)

Удача улыбается вам, настроение отличное, да и сил хватает. Пользуйтесь этой возможностью, только не рассчитывайте, что так будет всегда и стремиться больше некуда. При появлении подобных мыслей звезды выдумают заковыристое испытание, особенно нерадивым студентам.

Любовь. Повышается вероятность желанного зачатия.

Здоровье. Время возвращать в свою жизнь физическую активность.

Финансы. Траты пока лучше продумывать, а не совершать.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)

Чтобы быстрее и легче добиться желаемого, это желаемое надо хорошенько продумать – расставить приоритеты и определить шаги к цели. Однако афишировать свои намерения все же не стоит. Светила благосклонны к тем, кто занимается самосовершенствованием.

Любовь. Принимая теплые чувства от партнера, отвечайте на них.

Здоровье. Алкоголь – не лучше средство релаксации.

Финансы. Не торопитесь расставаться с деньгами.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 июня 2020 года для всех знаков Зодиака / pixabay.com

РАК (22.06–22.07)

Вместо того чтобы своими сомнениями портить нервы родным, будьте внимательны на работе. Представится шанс проявить себя, и пожалеете, если его упустите. Возможно, удастся пересмотреть те качества и привычки, которые не дают добиваться успеха. Хорошее время для учебы.

Любовь. Судьба задумала сюрприз – не торопите ее.

Здоровье. Эффективными могут оказаться необычные процедуры.

Финансы. Сэкономить можно на бытовых мелочах.

ЛЕВ (23.07–23.08)

Планеты припасли немало возможностей заявить о себе и качественно пообщаться. Однако такое повышенное внимание к вашей персоне может привлечь к ней и некоторые неприятности. Выслушать и утешить вас всегда готовы у домашнего очага, так что не вешайте носа.

Любовь. Планировали генеральную уборку всей семьей? Отложите.

Здоровье. Пока не время для строгих диет, но рацион стоит пересмотреть.

Финансы. Возможно, придут деньги, о которых вы забыли.

ДЕВА (24.08–23.09)

Актуализируется личная жизнь, причем для большинства – самым приятным образом. А вот те, кто раньше думал только о себе и собственном удобстве, получат неприятный щелчок по носу. Но чувства чувствами, а о работе и учебе забывать не надо, тем более что грядет период проверок и экзаменов.

Любовь. Избранник придумает, как подарить яркие эмоции.

Здоровье. Пора избавиться от привычки прокрадываться к холодильнику ночью.

Финансы. Рассчитайтесь с долгами, пока не наросли проценты.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 июня 2020 года для всех знаков Зодиака / pixabay.com

ВЕСЫ (24.09–23.10)

Небесные покровители вплотную займутся вашими финансовыми вопросами. То, что раньше пускали на самотек, потребует своей доли внимания, главное – не искушаться новыми кредитами. Если больших расходов требовали вредные привычки, начинайте борьбу с ними.

Любовь. Ваша реакция на слова того, кто рядом, может оказаться слишком бурной.

Здоровье. Запишитесь на профосмотр, чтобы вовремя справиться с проблемами.

Финансы. Предстоит и самим напрячься, и помощи попросить.

СКОРПИОН (24.10–22.11)

Чтобы в конце недели не сорваться и не наворотить дел, устройте разбор домашних закромов – шкафов, комодов, ящиков и тайников (если они есть, конечно). Возможно, в залежах найдется то, что собирались снова купить?.. Особенно если на носу подготовка к помолвке или свадьбе.

Любовь. У тех, кто давно в браке, появится романтический настрой.

Здоровье. В четверг вероятен приступ слабости.

Финансы. Вторая половина недели неблагоприятна.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)

Если не удалось разобраться с денежными задачами в начале недели и пришлось отложить их на вторую половину, удвойте внимание, с которым читаете финансовые документы. Промахи повлекут за собой новые траты. Кто-то решится завести домашнего питомца.

Любовь. Самое время выбраться и посидеть со спутником жизни на летней террасе.

Здоровье. Позаботьтесь о нормальной работе нервной системы.

Финансы. Расходы ради комфорта и удобства в жилище будут приятными.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 июня 2020 года для всех знаков Зодиака / pixabay.com

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)

Куда больше, чем материальными заботами, хочется отдыхать или расширять свой кругозор. Потому период удачен для тех, чья работа – так или иначе доносить до людей информацию: от рекламы до духовного наставничества. Не игнорируйте интуицию и знаки Вселенной.

Любовь. Есть шансы внезапно обрести заветное чувство.

Здоровье. Подберите подходящий комплекс гимнастики.

Финансы. Обновления или ремонта может потребовать бытовая техника.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)

Постарайтесь не упустить ту грань, после которой собственный труд и ответственное отношение к обязанностям могут превратиться в изнуряющую каторгу. Если удастся избежать перегруза, ваши старания будут вознаграждены материально и морально.

Любовь. Наслаждайтесь семейными радостями и вниманием близких.

Здоровье. Не перегружайте желудок.

Финансы. Можно приобрести предмет, который украсит ваш дом.

РЫБЫ (21.02–20.03)

Пообщаться с вами захотят все, о ком вы, по их мнению, «позабыли» – друзья, поклонники, родные. Придется продумать свой график, чтобы никого не обойти вниманием. Впрочем, все на пользу, потому что будет возможность попросить о помощи, если понадобится.

Любовь. Все чувства проявятся ярче.

Здоровье. Берегите голову от травм.

Финансы. Время для семейных закупок.