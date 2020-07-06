Гороскоп на 7 июля 2020 для всех знаков Зодиака

6 июля 2020 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 7 июля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 7 июля 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 07.07.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 7 июля 2020 году, вторник.

Знак месяца — Рак (22 июня - 22 июля).               

Гороскоп Овен. Если нет возможности отложить переговоры, перенесите их в неформальный режим. 

Читайте такжеЗнаки Зодиака – долгожители: астрологи огласили прогноз
Гороскоп Телец. Не время ставить спортивные подвиги, есть риск травмироваться на ровном месте. 

Гороскоп Близнецы. Переменчивое настроение может создать проблемы в общении с людьми, стремящимися к стабильности в суждениях. 

Гороскоп Рак. Если вы проснулись в скверном настроении, не стоит ставить на себе крест. Займитесь тем, что приносит вам удовольствие. 

Гороскоп на 7 июля 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп Лев. На работе у вас сегодня будет мало что получаться, ради своей же нервной системы возьмите отгул. 

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Гороскоп Дева. Самым интересным собеседником для себя будете вы сами, записывайте свои идеи!

Гороскоп Весы. Не начинайте ничего нового, пока старое лежит на вас мертвым грузом. Соблюдайте последовательность. 

Гороскоп Скорпион. Если вы хотите почувствовать себя счастливым, почему думаете о плохом?

Гороскоп Стрелец. Астрологи отмечают, что в этот день важно сделать первый, даже очень маленький шаг.

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Гороскоп Козерог. Рядом с вами окажутся люди-провокаторы, которые попробуют вывести вас на эмоции. 

Гороскоп Водолей. Лучший момент для заключения сделок, в том числе брачных (да, можно отправляться в ЗАГС).

Гороскоп на 7 июля 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп Рыбы. Постарайтесь не думать о плохом, чтобы не нагружать себя еще больше. 

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