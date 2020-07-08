Гороскоп на 9 июля 2020 для всех знаков Зодиака

8 июля 2020 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 9 июля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 9 июля 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 09.07.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 9 июля 2020 году, четверг.

Знак месяца — Рак (22 июня - 22 июля).               

Гороскоп Овен. Не предпринимайте ничего серьезного, старайтесь все перепроверять, даже осторожничать. 

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Гороскоп Телец. Сегодня пользуйтесь всеми возможностями, которые предоставляет вам судьба (а их будет много, поверьте).

Гороскоп Близнецы. Если вы хотите победить, вы достигните успеха. Хотя, возможно, судьба проверит вас на прочность. 

Гороскоп Рак. Астрологи советуют окружить себя приятными в общении людьми, сведя риск негативных эмоций к минимуму. 

Гороскоп Лев. Сохраняйте спокойствие, оно поможет вам принять разумные решения в самые экстремальные моменты. 

Гороскоп на 9 июля 2020 для всех знаков Зодиака

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Гороскоп Дева. Проявляя лидерские качества, вы лишь настроите против себя людей, стремящихся работать в команде, а не в подчинении. Станьте для них союзниками. 

Гороскоп Весы. Постарайтесь не драматизировать, а решать проблемы, даже если они возникли неожиданно. 

Гороскоп Скорпион. Не время вести себя агрессивно в отношении других людей, сегодня важно прежде всего проявить терпение. 

Гороскоп Стрелец. Хорошее время для важных дел и переговоров, все завершите успешно и с отличными перспективами. 

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Гороскоп Козерог. Ведите себя максимально дружелюбно, даже с конкурентами и откровенными врагами, работайте на репутацию. Она важнее всего.

Гороскоп на 9 июля 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп Водолей. Постарайтесь не завышать ожидания на сегодняшний день, обойдется без неприятностей, а это уже повод для радости. 

Гороскоп Рыбы. Астрологи советуют позвонить и назначить встречу самому дорогому для вас человеку. 

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