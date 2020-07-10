Новолуние в июле 2020: дата, важные запреты
Астрологи называют новолуние особенным периодом для человека.
Что можно делать в новолуниеорганизма.
Наверняка, у вас есть привычки, которые вы бы хотели оставить в прошлом. Попробуйте избавиться от них 20 июля, когда на небе появится новая Луна. Примечательно, что влияние новолуния сохраняется на протяжении нескольких дней, что дает нам больше возможностей.
Кроме того, полезно взглянуть на прошлое и проанализировать свои ошибки. Оставьте позади обиды и начните движение вперед без негативных эмоций.
Неплохим решением станет планирование дел на ближайшее будущее.
Запреты на новолуние
Кроме того, нельзя стричь волосы и нагружать себя физическими упражнениями.
Напомним,