Новолуние в июле 2020: дата, важные запреты

10 июля 2020 09:30 Алла Лысак
Новолуние в июле 2020: дата, важные запреты
Новолуние в июле 2020: дата, важные запреты
pixabay.com

Астрологи называют новолуние особенным периодом для человека.

Что можно делать в новолуние 

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Новолуние больше всего подходит для пассивного отдыха и очищения организма.

Наверняка, у вас есть привычки, которые вы бы хотели оставить в прошлом. Попробуйте избавиться от них 20 июля, когда на небе появится новая Луна. Примечательно, что влияние новолуния сохраняется на протяжении нескольких дней, что дает нам больше возможностей.

Кроме того, полезно взглянуть на прошлое и проанализировать свои ошибки. Оставьте позади обиды и начните движение вперед без негативных эмоций. 

Неплохим решением станет планирование дел на ближайшее будущее. 

Запреты на новолуние

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Это время, когда можно думать над ситуацией и анализировать перспективы, но запускать новые проекты не советуем. Это же правило касается грандиозных перестановок в доме. Постарайтесь ничем серьезным не заниматься.

Кроме того, нельзя стричь волосы и нагружать себя физическими упражнениями.

Напомним,

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