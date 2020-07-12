Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля 2020 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля 2020 года для всех знаков Зодиака

Правдивый астрологический прогноз на неделю (13.07.2020 — 19.07.2020) для всех знаков зодиака.

ОВЕН (21.03–20.04)

Вам показана физическая активность – спортивная или трудовая. На работе постарайтесь ни на что не отвлекаться, потому что заданий хватает, а времени – не всегда, и начальство не склонно слушать оправданий. Домочадцы могут проявить характер – ищите компромиссы.

Любовь. Возможные недоразумения лучше обсудить.

Здоровье. Никаких проблем не предвидится.

Финансы. Можно решать вопросы благоустройства жилья.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)

Ситуация недели может сложиться так, что уик-энд захочется провести подальше от всех в полном уединении. Может возрасти количество трудовых и домашних обязанностей, а помощи ждать не приходится. Дополнительной отдушиной может стать получение новых знаний.

Любовь. Обращайте внимание не на слова, а на действия.

Здоровье. Высок риск травматизма.

Финансы. Воспользуйтесь поддержкой друзей.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)

Главная тема недели – финансы, причем не прибыль, а расходы или даже потери. Так что постарайтесь приобрести что-то полезное и значительное (вроде давно нужного ноутбука или бойлера). А вот излишества и развлечения оставьте на потом. Внимания потребуют и дети.

Любовь. Проявите уступчивость.

Здоровье. Секс должен быть защищенным.

Финансы. Ищите возможность заработка.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля 2020 года для всех знаков Зодиака

РАК (22.06–22.07)

Вам остро необходима самостоятельность в принятии решений, иначе останетесь недовольны результатом – порой вопреки логике. Так что в этот период не стоит затевать ничего существенного и грандиозного, разве что решите осилить популярную толстую книгу. Попробуйте аудиокниги.

Любовь. Можно завести необременительный роман.

Здоровье. Подходящее время для планирования ребенка.

Финансы. Порадуют вложения в собственную внешность.

ЛЕВ (23.07–23.08)

В фокусе внимания – работа и все, что с ней связано. Кто-то перевыполнит план или заключит выгодную сделку, а кто-то будет противостоять интригам коллег. Все это потребует сил, так что свободное время можно посвятить пассивному отдыху и духовным практикам.

Любовь. Проявите свою сексуальность.

Здоровье. Будьте осторожны в дороге.

Финансы. Постарайтесь избегать необдуманных расходов.

ДЕВА (24.08–23.09)

От ваших перепадов настроения будут страдать близкие люди. Чтобы справиться с дурным настроением, создайте вокруг себя приятную атмосферу: наведите порядок в доме или купите какую-нибудь милую вещицу в офис. И не забывайте о друзьях – они готовы вас морально поддержать.

Любовь. Поссорившуюся парочку могут помирить общие знакомые.

Здоровье. Не исключены легкие травмы.

Финансы. Не смешивайте денежные отношения с дружескими.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля 2020 года для всех знаков Зодиака

ВЕСЫ (24.09–23.10)

Чтобы не растерять трудоспособность, определите для себя личное пространство как дома, так и на работе. Только не ставьте перед собой глобальных целей – их достижению может помешать недостаток дипломатичности и внимания к окружающим, а также противодействие влиятельного человека.

Любовь. Излишняя прямолинейность неприятно удивит партнера.

Здоровье. Можно начинать прием медикаментов курсом.

Финансы. Конфликт с вышестоящими скажется на карьере.

СКОРПИОН (24.10–22.11)

Постарайтесь проявить себя с лучшей стороны на работе – наладьте процессы, предложите помощь отстающим. Хорошо, если это заметит начальство. Главное – придерживаться правил и действовать исключительно законно. Будьте внимательны на дороге.

Любовь. Романтика витает в воздухе.

Здоровье. Возможны психосоматические проявления.

Финансы. Есть шанс добиться прибавки к зарплате.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)

Насыщенная первая половина недели обязывает к уединенному релаксу во второй. Кроме того, звезды не советуют рисковать ни в какой сфере, иначе велик риск материального либо физического ущерба. Также не исключен нечестный поступок человека, которого считали своим другом.

Любовь. Отстаивайте свои чувства, а новых знакомств пока не заводите.

Здоровье. Не рекомендованы спортивные нагрузки.

Финансы. При возможности улучшайте жилищные условия.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля 2020 года для всех знаков Зодиака

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)

Чтобы согласиться на действительно стоящее предложение, будьте внимательны и любознательны. Иначе можно зря растратить силы и время. Хороший период для выстраивания равноправных партнерских отношений. А вот сильным мира сего на глаза лучше не попадаться.

Любовь. Спутнику жизни сейчас лучше уступить.

Здоровье. Выезжая на природу, позаботьтесь о защите от клещей.

Финансы. В сложной ситуации подстрахуют друзья.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)

На первом плане – вопросы самочувствия и снижения общего тонуса. Если на работе сложно сосредоточиться, а с близкими трудно общаться без раздражения, подумайте, как поддержать свой организм, который таким образом напоминает о своих потребностях. Но к выходным станет проще.

Любовь. Ревность не имеет под собой никаких оснований.

Здоровье. Стресс будет спусковым крючком для различных недугов.

Финансы. Тот, кто казался врагом, может оказаться соратником.

РЫБЫ (21.02–20.03)

Светила рекомендуют побыть с собой. Не стоит вываливать свои проблемы на окружающих, фонтанировать эмоциями и строить наполеоновские планы. Лучше расставьте истинные приоритеты и полагайтесь на собственные ресурсы. Пусть перемены будут невелики, но это лишь начало пути.

Любовь. Не настаивайте, если вам хочется, а партнеру – не очень.

Здоровье. Если нервы на пределе, подберите мягкие успокоительные.

Финансы. Посетите творческий мастер-класс или уделите внимание такому хобби.