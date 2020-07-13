Гороскоп на 14 июля 2020 для всех знаков Зодиака

13 июля 2020 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 14 июля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 14 июля 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 14.07.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 14 июля 2020 году, вторник.

Знак месяца — Рак (22 июня - 22 июля).               

Гороскоп Овен. Придется принимать непопулярные решения ради себя любимого. 

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Гороскоп Телец. Некоторые ваши друзья могут повести себя не лучшим образом из-за плохого настроения. Простите им этот срыв. 

Гороскоп Близнецы. Если вам придется сегодня иметь дело со сплетнями о себе, держите лицо любой ценой. 

Гороскоп Рак. Вероятно, отношения с близкими будут напряженными, не усугубляйте их ссорами и претензиями. 

Гороскоп на 14 июля 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп Лев. На агрессию реагируйте самым неожиданным для обидчика образом, улыбайтесь. 

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Гороскоп Дева. Внимательно анализируйте предложения, которые вам представляют выгодными и перспективными. 

Гороскоп Весы. Держитесь подальше от конфликтов, которые вас не касаются, нейтралитет поможет. 

Гороскоп Скорпион. Сегодня не стоит обсуждать с партнерами проекты и подписывать сделки, неблагоприятный для бизнеса день. 

Гороскоп Стрелец. Астрологи советуют с осторожностью посещать публичные места и не ввязываться в споры. 

Гороскоп на 14 июля 2020 для всех знаков Зодиака

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Гороскоп Козерог. Провести день без проблем вам поможет умеренность во всем, чем вы занимаетесь! Даже переедать не советуем. 

Гороскоп Водолей. Сегодня не лучший день для проведения финансовых операций, отложите все то, что можно отложить.

Гороскоп Рыбы. Говорите меньше, больше думайте, тогда и без конфликтов удастся обойтись. 

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