Гороскоп на 24 июля 2020 для всех знаков Зодиака

23 июля 2020 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 24 июля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 24 июля 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 24.07.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 24 июля 2020 году, пятницу. 

Знак месяца — Рак (22 июня - 22 июля).                   

Гороскоп Овен.  Не сомневайтесь в принятых решениях, даже если близкие выступили против. 

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Гороскоп Телец. Вам все удается в общении, ссоры и недоразумения с коллегами остались позади. Хорошее время для налаживания контактов.

Гороскоп Близнецы. Если перед вами стоит необходимость принять решение, посоветуйтесь с семьей. 

Гороскоп Рак. Вас мучает мысль о совершенной в прошлом ошибке, Вселенная даст вам возможность ее исправить. 

Гороскоп Лев. Вы будете склонны критиковать себя за любой проступок, из-за чего испортится настроение. 

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Гороскоп Дева. Не лучшее время для творческой работы, не придумывайте новое, просто пользуйтесь классикой. 

Гороскоп Весы. Вы уже давно поняли, что текущая работа вам не подходит, сегодня, вы поймете, чем хотите заниматься. 

Гороскоп Скорпион. Встреча с бывшим возлюбленным может перерасти в что-то большее. 

Гороскоп Стрелец. Не хватайтесь за все дела сразу, выберите одно направление работы и дерзайте!

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Гороскоп Козерог. Не самое подходящее время для отдыха, даже если работа вас конкретно достала за несколько дней.

Гороскоп Водолей. Не воспринимайте мелкие неудачи в качестве знаков судьбы и масштабных проблем. 

Гороскоп Рыбы.  Бытовыми вопросами занимайтесь исключительно во второй половине дня, уже закончив с работой. 

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