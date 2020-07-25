Гороскоп на 26 июля 2020 для всех знаков Зодиака

25 июля 2020 14:00 Алла Лысак
Гороскоп на 26 июля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 26 июля 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 26.07.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 26 июля 2020 года, воскресенье.

Знак месяца — Лев (23 июля - 21 августа).                    

Гороскоп Овен.  Не давите на близких, которые, по вашему мнению, приняли ошибочное решение. 

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Гороскоп Телец. Если вы и дальше продолжите отрицать наличие проблемы, можете потерять возможность исправить ситуацию. 

Гороскоп Близнецы. Растопить лед в общении проще всего будет при помощи улыбки и доброжелательности. 

Гороскоп Рак. Вы близки к своему личному рекорду в работе, но не забудьте отдохнуть. 

Гороскоп Лев. Если вас хвалят, наслаждайтесь, не ищите во всем подвоха, а свои заслуги не преуменьшайте. 

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Гороскоп Дева. День заполнят приятные события, но строить планы на сегодня весьма рискованно, ситуация будет меняться. 

Гороскоп Весы.  Если конфликта избежать не получилось, не переходите на личность и не грубите. 

Гороскоп Скорпион. Грани между работой и личной жизнью почти полностью сотрутся. 

Гороскоп Стрелец. Вы не используете весь свой потенциал, довольствуясь малым. Включайтесь, наконец, в работу!

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Гороскоп Козерог. Постарайтесь в ближайшее время закончить текущие дела, ведь совсем скоро вас ожидает новый и масштабный проект. 

Гороскоп Водолей. Даже если у вас плохое настроение сегодня, не стоит портить его окружающим. 

Гороскоп Рыбы.  Ваше желание постоянно скрывать свои чувства здорово усложняет отношения.

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