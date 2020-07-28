Гороскоп на 29 июля 2020 для всех знаков Зодиака

28 июля 2020 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 29 июля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 29 июля 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 29.07.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 29 июля 2020 года, среду. 

Знак месяца — Лев (23 июля - 21 августа).                     

Гороскоп Овен. Сложности в общении могут испортить настроение, отвлекитесь на работу и первостепенные цели. 

Читайте такжеЗнаки Зодиака – долгожители: астрологи огласили прогноз
Гороскоп Телец. Не самое легкое время для работы, придется постараться, чтобы праздновать вечером свой успех. 

Гороскоп Близнецы. Головокружительных побед не будет, но вы сможете закончить некий важный проект. 

Гороскоп Рак. Обстоятельства не дадут сосредоточиться вам на чем-то одном, придется мириться с суетой среды. 

Гороскоп на 29 июля 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп Лев. Если вы уже давно собирались к врачу на плановый осмотр, почему бы не пойти сегодня?

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Гороскоп Дева. Аргументы партнера могут показаться вам неубедительными, но это не повод ссориться и повышать голос.

Гороскоп Весы.  Доверяйте своей интуиции, даже если она твердит поступить неожиданно и рискованно. 

Гороскоп Скорпион. Скромные результаты дня на фоне побед коллег будут вас раздражать. 

Гороскоп на 29 июля 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп Стрелец. Первая половина дня будет особенно продуктивной, вы сможете решить множество проблем. 

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Гороскоп Козерог. День принесет много неожиданностей, которые нельзя оставлять без внимания. Настройтесь на позитив, будьте спокойны.

Гороскоп Водолей. Сегодня не берите на себя обязанности организатора, из этого не выйдет ничего стоящего. 

Гороскоп Рыбы.  Возможно, вы по-другому взглянете на важную сферу своей жизни. 

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