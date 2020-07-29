Лунный календарь: гороскоп на 29 июля 2020 для каждого знака Зодиака

29 июля 2020 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 29 июля 2020 для каждого знака Зодиака
Лунный гороскоп на 29 июля 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Растущая Луна перешла в созвездие Стрельца.

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Период лунного Стрельца создает определенные трудности для практического мышления, мысли то и дело устремляются в мир иллюзий и масштабных планов на будущее. Бюрократические проблемы решаются быстро. 

Отказываться от работы с документами не стоит, принесет позитив также общественная деятельность. 

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Девятый лунный день считается критическим. Вам следует подготовиться к борьбе с обольщениями и обманом. Держитесь спокойно, не высказывайтесь резко и не демонстрируйте свои эмоции.

Обострение конфликта не принесет пользы или решений.  

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