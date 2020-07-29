Лунный календарь: гороскоп на 29 июля 2020 для каждого знака Зодиака
29 июля 2020 00:10
Лунный гороскоп на 29 июля 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Растущая Луна перешла в созвездие Стрельца.
лунного Стрельца создает определенные трудности для практического мышления, мысли то и дело устремляются в мир иллюзий и масштабных планов на будущее. Бюрократические проблемы решаются быстро.
Отказываться от работы с документами не стоит, принесет позитив также общественная деятельность.
Обострение конфликта не принесет пользы или решений.