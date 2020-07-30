Гороскоп на 31 июля 2020 для всех знаков Зодиака

30 июля 2020 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 31 июля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 31 июля 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 31.07.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 31 июля 2020 года, пятницу. 

Знак месяца — Лев (23 июля - 21 августа).                     

Гороскоп Овен. Неожиданный приступ жалости к себе может полностью разрушить ваши планы на день. 

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Гороскоп Телец. Случайное высказывание может спровоцировать ссору с близким человеком, о которой вы потом пожалеете. 

Гороскоп Близнецы. Не верьте людям, которые просят о помощи, если недостаточно хорошо их знаете. 

Гороскоп Рак. Утром вы почувствуете прилив энергии, но расходовать ее призываем с умом!

Гороскоп на 31 июля 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп Лев. Лидеры тоже могут проявлять сострадание, не бойтесь показать свое доброе сердце. 

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Гороскоп Дева. Общение с самыми близкими друзьями может превратиться в масштабную ссору. Вам лучше провести вечер в уединении.

Гороскоп Весы.  Как правило, вы остаетесь спокойным человеком, но ваши приступы раздражения все запоминают надолго. 

Гороскоп Скорпион. Придется поработать психологом, многие люди будут жаждать вашего совета!

Гороскоп на 31 июля 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп Стрелец. Напряжение с близкими расстроит вас, постарайтесь войти в их положение. 

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Гороскоп Козерог. Во всем доверяйте себе, своему вкусу, интуиции и жизненному опыту. Окружающие ничем не помогут.

Гороскоп Водолей. Вы заслужили отдых, пора сделать перерыв в работе хотя бы на несколько дней. 

Гороскоп Рыбы.  Ваше желание успеть везде может привести к негативным результатам. 

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