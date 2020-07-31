Гороскоп на 1 августа 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 01.08.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.
Узнайте свой гороскоп на 1 августа 2020 года, субботу.
Знак месяца — Лев (23 июля - 21 августа).
Гороскоп Овен. Недоработки и незаконченные дела могут помешать вам продвинуться вперед в новом деле.
Гороскоп Близнецы. С друзьями вы можете потерять связь из-за старого, но не завершенного конфликта.
Гороскоп Рак. Астрологи прогнозируют позитивные финансовые новости, которые поднимут вам настроение и решат несколько проблем.
Гороскоп Лев. Суббота может быть испорчена, если вы не справитесь со своим плохим настроением.
Гороскоп Весы. Не тратьте время на споры и попытки переубедить окружающих в своей правоте, это не принесет пользы.
Гороскоп Скорпион. Не концентрируйтесь на негативе, иначе не сможете объективно воспринять позитивные моменты.
Гороскоп Стрелец. Человек, который когда-то был дорог вам, снова вернется в вашу жизнь. Возможно, чувства тоже вернутся.
Гороскоп Водолей. Ваше хобби может приносить доход, если вы будете уделять ему больше времени.
Гороскоп Рыбы. Скорее всего, вам поступит предложение занять новую должность.