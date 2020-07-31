Гороскоп на 1 августа 2020 для всех знаков Зодиака

31 июля 2020 15:30 Алла Лысак
Гороскоп на 1 августа 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 1 августа 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 01.08.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 1 августа 2020 года, субботу.

Знак месяца — Лев (23 июля - 21 августа).                     

Гороскоп Овен. Недоработки и незаконченные дела могут помешать вам продвинуться вперед в новом деле. 

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Гороскоп Телец. Прекратите жить в прошлом, наслаждаться воспоминаниями никто не запрещает, но не в ущерб настоящему. 

Гороскоп Близнецы. С друзьями вы можете потерять связь из-за старого, но не завершенного конфликта. 

Гороскоп Рак. Астрологи прогнозируют позитивные финансовые новости, которые поднимут вам настроение и решат несколько проблем. 

Гороскоп Лев. Суббота может быть испорчена, если вы не справитесь со своим плохим настроением. 

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Гороскоп Дева. События заставят вас мысленно вернуться в прошлое и проанализировать уже совершенные поступки. 

Гороскоп Весы.  Не тратьте время на споры и попытки переубедить окружающих в своей правоте, это не принесет пользы. 

Гороскоп Скорпион. Не концентрируйтесь на негативе, иначе не сможете объективно воспринять позитивные моменты.

Гороскоп Стрелец. Человек, который когда-то был дорог вам, снова вернется в вашу жизнь. Возможно, чувства тоже вернутся. 

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Гороскоп Козерог. Идеальное время, чтобы заняться творчеством, попробовать свои силы в необычном деле и достигнуть в этом успеха.

Гороскоп Водолей. Ваше хобби может приносить доход, если вы будете уделять ему больше времени. 

Гороскоп Рыбы.  Скорее всего, вам поступит предложение занять новую должность. 

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