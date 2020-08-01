Гороскоп на 2 августа 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 2 августа 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 02.08.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 2 августа 2020 года, воскресенье.

Знак месяца — Лев (23 июля - 21 августа).

Гороскоп Овен. С проблемами придется справляться самостоятельно, помощь со стороны лишь ухудшит ваше положение.

Друзья будут разрывать вас на части своими предложениями пройтись, отправиться на море или посидеть в кафе.

Гороскоп Близнецы. Не избегайте общения со старшими родственниками, сегодня оно будет продуктивным и интересным.

Гороскоп Рак. Хватит в себе сомневаться, если вы что-то решили, пора начать воплощение плана!

Гороскоп Лев. Воскресенье звезды советуют вам провести в уединении, подумав о будущем и ваших целях на несколько недель.

. Закройте двери в ваш дом для токсических личностей, сегодня вам выпадет отличная возможность сделать это без ссоры.

Гороскоп Весы. Не пытайтесь продавить свое решение силой, больше пользы вам принесут разумные компромиссы.

Гороскоп Скорпион. Держите язык за зубами, даже если очень хочется рассказать о своих истинных чувствах.

Гороскоп Стрелец. Мысленно вернитесь в прошлое и совершите серьезную работу над ошибками.

. Сегодняшние проблемы вам придется решать сразу, из-за чего могут пострадать ранее утвержденные планы.

Гороскоп Водолей. Проанализируйте свои отношения и решите, наконец, вкладывает ли в них достаточно партнер?

Гороскоп Рыбы. Не бойтесь обратиться к старым друзьям, они будут рады встрече.