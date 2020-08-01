Гороскоп на 2 августа 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 02.08.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.
Узнайте свой гороскоп на 2 августа 2020 года, воскресенье.
Знак месяца — Лев (23 июля - 21 августа).
Гороскоп Овен. С проблемами придется справляться самостоятельно, помощь со стороны лишь ухудшит ваше положение.
Гороскоп Близнецы. Не избегайте общения со старшими родственниками, сегодня оно будет продуктивным и интересным.
Гороскоп Рак. Хватит в себе сомневаться, если вы что-то решили, пора начать воплощение плана!
Гороскоп Лев. Воскресенье звезды советуют вам провести в уединении, подумав о будущем и ваших целях на несколько недель.
Гороскоп Весы. Не пытайтесь продавить свое решение силой, больше пользы вам принесут разумные компромиссы.
Гороскоп Скорпион. Держите язык за зубами, даже если очень хочется рассказать о своих истинных чувствах.
Гороскоп Стрелец. Мысленно вернитесь в прошлое и совершите серьезную работу над ошибками.
Гороскоп Водолей. Проанализируйте свои отношения и решите, наконец, вкладывает ли в них достаточно партнер?
Гороскоп Рыбы. Не бойтесь обратиться к старым друзьям, они будут рады встрече.