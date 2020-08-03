Гороскоп на 4 августа 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 04.08.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.
Узнайте свой гороскоп на 4 августа 2020 года, вторник.
Знак месяца — Лев (23 июля - 21 августа).
Гороскоп Овен. Если проблема кажется слишком серьезной, взгляните на нее иначе.
Гороскоп Близнецы. Звезды призывают повременить с покупками, дабы потом не пришлось идти в банк за кредитом.
Гороскоп Рак. Утром вам в голову придет блестящая идея, советуем заняться ее реализацией уже вечером!
Гороскоп Лев. Дружеские посиделки могут обернуться ссорой, сведите общение к минимуму.
Гороскоп Весы. Проанализируйте деловое предложение, которое вам сделали накануне. Попросите совет по этому поводу у близкого человека.
Гороскоп Скорпион. Незнакомцы, которые предлагают вам золотые горы в обмен на участие в авантюре, не заслуживают доверия.
Гороскоп Стрелец. Постарайтесь не прятаться сегодня в доме, даже если не будет настроения общаться.
Гороскоп Водолей. Советуем в свободное время заниматься делами, которые приносят вам моральное удовлетворение.
Гороскоп Рыбы. Звезды советуют ничего не предпринимать, еще раз все обдумать и проанализировать.