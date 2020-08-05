Гороскоп на 6 августа 2020 для всех знаков Зодиака

5 августа 2020 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 6 августа 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 6 августа 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 06.08.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 6 августа 2020 года, четверг. 

Знак месяца — Лев (23 июля - 21 августа).                      

Гороскоп Овен. Провокации этого дня будут нацелены на эмоциональную сферу, оставайтесь спокойным.

Читайте такжеЗнаки Зодиака – долгожители: астрологи огласили прогноз
Гороскоп Телец. Вы сегодня сможете отлично балансировать в сфере финансов, даже время на помощь ближним выделите. 

Гороскоп Близнецы. Вежливо отказывайтесь от просьб помочь с работой, один неверный шаг — и на вас свалят кучу дел. 

Гороскоп Рак. Настойчивость и упорство помогут вам остаться на плаву, когда в профессиональном море начнется шторм. 

Гороскоп на 6 августа 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп Лев. Обман — это всегда плохо, а сегодня, если решитесь соврать, пострадаете особенно сильно. 

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Гороскоп Дева. Пообщайтесь с детьми, проведите время с домашними животными, чтобы насытиться позитивной энергией. 

Гороскоп Весы. Руководствуйтесь в своих решениях сегодня не словами коллег, а их показательными делами. 

Гороскоп Скорпион. На споры сегодня вы можете потратить много времени и сил, так ничего и не добившись. Вам это нужно?

Гороскоп на 6 августа 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп Стрелец. Сосредоточьтесь на одном деле, переходите к следующему, только закончив с основным. 

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Гороскоп Козерог. О корыстных поступках придется пожалеть, лучше даже не пытаться использовать людей в своих целях. 

Гороскоп Водолей. Поставьте блок на информацию из внешнего мира, сплетни и слухи вам только будут мешать. 

Гороскоп Рыбы. В общении возможны трудности, проведите время наедине с собой, чтобы налучше себя понимать. 

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