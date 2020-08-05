Гороскоп на 6 августа 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 6 августа 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 06.08.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 6 августа 2020 года, четверг.

Знак месяца — Лев (23 июля - 21 августа).

Гороскоп Овен. Провокации этого дня будут нацелены на эмоциональную сферу, оставайтесь спокойным.

Вы сегодня сможете отлично балансировать в сфере финансов, даже время на помощь ближним выделите.

Гороскоп Близнецы. Вежливо отказывайтесь от просьб помочь с работой, один неверный шаг — и на вас свалят кучу дел.

Гороскоп Рак. Настойчивость и упорство помогут вам остаться на плаву, когда в профессиональном море начнется шторм.

Гороскоп на 6 августа 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп Лев. Обман — это всегда плохо, а сегодня, если решитесь соврать, пострадаете особенно сильно.

. Пообщайтесь с детьми, проведите время с домашними животными, чтобы насытиться позитивной энергией.

Гороскоп Весы. Руководствуйтесь в своих решениях сегодня не словами коллег, а их показательными делами.

Гороскоп Скорпион. На споры сегодня вы можете потратить много времени и сил, так ничего и не добившись. Вам это нужно?

Гороскоп на 6 августа 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп Стрелец. Сосредоточьтесь на одном деле, переходите к следующему, только закончив с основным.

. О корыстных поступках придется пожалеть, лучше даже не пытаться использовать людей в своих целях.

Гороскоп Водолей. Поставьте блок на информацию из внешнего мира, сплетни и слухи вам только будут мешать.

Гороскоп Рыбы. В общении возможны трудности, проведите время наедине с собой, чтобы налучше себя понимать.