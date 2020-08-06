Гороскоп на 7 августа 2020 для всех знаков Зодиака

6 августа 2020 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 7 августа 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 7 августа 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 07.08.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 6 августа 2020 года, пятницу. 

Знак месяца — Лев (23 июля - 21 августа).                      

Гороскоп Овен. Запланируйте на пятницу как можно больше дел, чтобы не было времени думать о чем-то плохом. 

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Гороскоп Телец. Ни телефонные звонки, ни общение в мессенджерах не принесут положительного результата сегодня. 

Гороскоп Близнецы. С близкими людьми сдерживайте эмоции, не срывайтесь, вы ведь можете, если сильно хотите!

Гороскоп Рак. Сегодня не следует воспринимать серьезно слова партнера, сказанные в процессе ссоры, на самом деле он так не думает!

Гороскоп на 7 августа 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп Лев. Предложение быстро заработать таит в себе много подводных камней, разберитесь в нюансах. 

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Гороскоп Дева. В финансовых операциях велика вероятность ошибки, звезды предлагают вам переложить ответственность на коллегу. 

Гороскоп Весы. Хватит критиковать себя, вы уже перешагнули все границы и занимаетесь уничтожением своей самооценки.

Гороскоп Скорпион. На провокации реагировать нельзя, люди и устраивали их для того, чтобы посмотреть на вашу реакцию. 

Гороскоп на 7 августа 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп Стрелец. Осторожнее с информацией, которая может быть украдена недоброжелателями. 

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Гороскоп Козерог. Вам будет очень сложно объективно оценить плюсы и минусы дела, которым вы занимаетесь в данный момент.

Гороскоп Водолей. Даже если вы встретитесь с важным человеком из прошлого, не возлагайте на него большие надежды.

Гороскоп Рыбы.  Не жалейте своего времени на пожилых членов семьи, они нуждаются в вашем внимании. 

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