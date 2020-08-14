Гороскоп на 15 августа 2020 для всех знаков Зодиака

14 августа 2020 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 15 августа 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 15 августа 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 15.08.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 15 августа 2020 года, субботу.

Знак месяца — Лев (23 июля - 21 августа).                        

Гороскоп Овен. Посвятите день работе или активному отдыху, не советуем лежать на диване в ожидании вдохновения. 

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Гороскоп Телец. Не лучший день, чтобы выделяться из толпы и пытаться доказать начальству свои возможности и профессионализм. Ничего не выйдет.

Гороскоп Близнецы. Не распыляйтесь, занялись одним делом, так занимайтесь им и до конца рабочего времени. 

Гороскоп Рак. С утра вы можете почувствовать прилив сил, но расходовать энергию советуем с умом, на самое важное. 

Гороскоп Лев. Звезды призывают отказаться от путешествий или командировок, высока вероятность неожиданностей. 

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Гороскоп Дева. Объективная оценка — не ваша сильная сторона сегодня, есть риск ошибиться из-за мелочи или неточности. 

Гороскоп Весы. Ограничьте общение с второй половинкой, иначе вероятна масштабная ссора из ничего. 

Гороскоп Скорпион. Окружающие могут провоцировать вас, не реагируйте, оставайтесь подчеркнуто спокойным. 

Гороскоп Стрелец. Уделите время семье, на работе вы не сможете достигнуть максимального успеха. 

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Гороскоп Козерог. К деньгам отнеситесь бережно, лучше вообще не тратьте их на ни на что, если можно подождать с покупкой. 

Гороскоп Водолей. Не самое хорошее время для длительного партнерства, сделки могут иметь подвох.

Гороскоп Рыбы. Заявления родственников могут быть бестактными, но остро реагировать на них — не выход. 

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